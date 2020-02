Michael Kefalas aus Leipzig (wird hier auf Händen getragen) präsentiert am 5. Februar neue Mode für Frühjahr und Sommer im Klubhaus in Crossen. Als Models fungieren stets Laien jeden Alters und mit jeder Kleidergröße, die sich auch ganz spontan für den Catwalk entscheiden können.

Crossen. Laien-Models präsentieren am 5. Februar Mode für Frühjahr und Sommer

Crossen: Wenn das Klubhaus zum Catwalk wird

Zweimal im Jahr gastiert Michael Kefalas vom MK Mode-Express aus Leipzig für eine Modenschau im Klubhaus von Crossen. Am Mittwoch, 5. Februar, gibt es ab 15 Uhr einen Ausblick auf die kommende Frühjahrs- und Sommerkollektion. Präsentiert wird die Mode traditionell von Laien-Models jeden Alters und jeder Kleidergröße. Wie Klubhaus-Leiterin Carla Meißgeier sagt, könnten sich die Besucher am Mittwoch auch noch ganz spontan für den „Catwalk“ im Klubhaus entscheiden. Viel Mode und beste Unterhaltung wird in der Ankündigung versprochen. Der Humor kommt zur Modenschau auch nie zu kurz.