Crossen. Corona-Krise: Gemeinde bietet in Bürgerbrief Hilfe an und appelliert an die Einwohner, die Verhaltensregeln einzuhalten.

Crossen will Grundversorgung für seine Bürger sichern

Mit einem persönlichen Bürgerbrief hat sich die Gemeinde Crossen am Donnerstag wegen der sich immer stärker ausbreitenden Corona-Pandemie an ihre Einwohner gewendet. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) versichert darin, dass für die Gemeinde der Schutz und die Gesundheit der Bürger an erster Stelle stehen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zugleich verweist er auf die verschärften Maßnahmen, die ab Freitag auch in Thüringen gelten, wie Verbote von jeglichen Versammlungen und Veranstaltungen, die Sperrung von Spielplätzen und Sporteinrichtungen sowie die Schließung von sozialen Einrichtungen, Gastronomie und Geschäften, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind.

Einkaufshilfe für Ältere und Menschen in Quarantäne

Crossen Bürgermeister betont zugleich: „Alle Geschäfte und Einrichtungen, die für die Grundversorgung notwendig sind, bleiben weiterhin geöffnet.“ Das betrifft in erster Linie Supermärkte und Konsum, die Fleischerei und Bäckerei, unsere Apotheke und Arztpraxen. „Die Gemeinde wird alles in ihrer Kraft Stehende tun, um diese Grundversorgung für jeden Bürger und jede Bürgerin auch weiterhin aufrecht zu erhalten“, versichert Berndt. Er bietet an, dass sich die Einwohner von Crossen gerne jederzeit an den Bürgermeister oder die Verwaltung wenden können.

Mit der Handelseinrichtung Seidel in der Flemmingstraße hat die Gemeinde abgesprochen, dass sie Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs an Einwohner nach Hause ausliefert, die nicht aus dem Haus gehen können oder dürfen. Bestellungen können telefonisch aufgegeben werden.

Appell an die Vernunft der Einwohner

Um die Ausbreitung der Virus-Infektion so gering wie möglich zu halten, bitte der Bürgermeister in dem Schreiben an die Bürger, dass sie sich an die jeweils aktuellen Anweisungen halten. Er weist darauf hin, dass Kontakte mit anderen Personen zu vermeiden sind. Kinder sollten zu Hause betreut werden und sich nicht in größeren Gruppen im Freien treffen. In Warteschlangen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten. Auch Behördengänge sind zu vermeiden und statt dessen Fragen und Anliegen telefonisch an die Verwaltung zu richten. Der Bürgermeister appelliert daran, sich bei Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot umgehend an den Hausarzt oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117) zur wenden.

„Dies sind sicherlich harte Einschnitte, aber absolut notwendig“, erklärt der Bürgermeister und sagt dazu: „Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns Crossenern bei konsequenter Einhaltung dieser grundlegenden Verhaltensregeln möglich sein wird, die derzeitig schwierige Situation gut zu meistern.“

Wer Probleme hat oder Hilfe benötigt, kann in der Verwaltungsgemeinschaft unter Telefon (036693) 4700 anrufen oder eine Mail schicken an buergemeister@crossen.de. Im Notfall ist der Bürgermeister auch direkt per Handy erreichbar unter 0171/2785018.