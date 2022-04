Crossener Verein sendet Hilferuf

Crossen. Mitgliederschwund bei Elstertaler Burschenschaft bedroht Fortbestand des zweitältesten Fests in Crossen

Das Maibaumsetzen hat in Crossen eine lange Tradition. Los ging es laut Marek Kumanski um 1900. Er ist seit 2017 Setzmeister und stellvertretender Vorsitzender der Elstertaler Burschenschaft in Crossen. In den 1960er Jahren sei die Tradition zwar eingeschlafen, im Jahr 1981 ließen die Burschen das Maibaumsetzen aber wieder aufleben.

Versammlung am Samstag

1994 wurde die Burschenschaft dann ein eingetragener Verein. Doch nach mehr als zwei Jahren Pandemie sieht es nicht gut aus um den Traditionsverein. Marek Kumanski bleibt nichts anderes übrig, als einen Hilferuf abzusetzen. Es seien viele Mitglieder älteren Jahrgangs. Einige von ihnen sind ausgetreten, sodass man heute fürs Maibaumsetzen gerade noch zehn kräftige, junge Leute zusammenbekomme. Das reiche kaum für all die nötigen Vorbereitungen. Früher seien es 45 gewesen. Er wolle auf keinen Fall, dass das „zweitälteste Fest“ von Crossen nicht mehr stattfinden kann. Daher hoffe der Verein, neue Unterstützer zu gewinnen.

Wer mitmachen will, kann am heutigen Samstag um 17 Uhr im Klubhaus Crossen zur Versammlung vorbeikommen.