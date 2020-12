Crossener verfolgen Turmblasen vom Sportplatz aus

Der Schlossverein in Crossen wollte sich und den Bürgern der Elstertalgemeinde das Turmblasen vom Schlossturm auch in der corona-belasteten Vorweihnachtszeit des Jahres 2020 nicht nehmen lassen und hat das Ganze am vierten Advent als Distanzveranstaltung umgesetzt. Viele Crossener kamen auf den unterhalb des Schlosses gelegenen Sportplatz, um den Melodien der Bläser zu lauschen, die vom Turm aus Weihnachtsklassiker und anderes Liedgut anstimmten. Auch entlang naher Straßen und noch am Teich der Gemeinde standen Menschen paarweise oder in Familiengrüppchen zusammen und verfolgten das Konzert. Das Schloss blieb dem Publikum dieses Mal versperrt. Die Musik hallte über den gesamten Ort, und ab und an dankten die Zuhörergrüppchen den Musikern mit Applaus. Ob der oben auf dem Turm zu hören war, bleibt offen.