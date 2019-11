Crossener Weihnachtsmarkt auf der Kippe

Ob in Crossen in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt stattfindet, steht aktuell in den Sternen. Der Gemeinderat hat den Kulturausschuss beauftragt, zu retten, was zu retten ist. Offenbar hatte es in den vergangenen Wochen zwischen Akteuren im Ort unterschiedliche Auffassungen gegeben, wer zuständig ist und wie die Veranstaltung organisiert werden könnte. Hintergrund war das Ansinnen aus dem Kulturausschuss, den Weihnachtsmarkt von der Kirche ins Klubhaus zu verlegen, weil man sich dort nicht zuletzt erhoffte, einige Händler und wieder mehr Besucher gewinnen zu können. Unklar war zudem, ob der Markt sonnabends oder sonntags stattfinden soll. Sonnabend wäre dem Feuerwehrverein entgegengekommen, der für einen Teil der Verpflegung hätte zuständig sein können.

Um zwecks Organisation tätig zu werden, habe Carla Meißgeier, die sich für die Gemeinde Crossen um das Klubhaus kümmert, allerdings eine Weisung abwarten müssen. Die aber darf der Kulturausschuss nicht aussprechen – das darf nur Bürgermeister Uwe Berndt (Linke). Der wollte dafür ein Gemeinderatsvotum haben. Dem Gemeinderat zur Entscheidung wurde das Anliegen allerdings nicht vorgelegt, nicht vom Bürgermeister und nicht vom Kulturausschuss-Vorsitzenden Dieter Seyfarth (Feuerwehr). Bisher sei der Weihnachtsmarkt stets von der ehemaligen Kulturausschuss-Vorsitzenden Lisa Beckmann (Linke) organisiert worden, die nicht länger Gemeinderätin ist. Dass für Änderungen im Konzept ein Beschluss nötig sei, bezweifelte etwa Jörg Henke (AfD). Gemeinderatsvorsitzender Jens Lüdtke (Crossener Wählervereinigung) stellte fest, man habe sich vor Jahren auf einen Verlauf geeinigt, dann sei das Ganze ein Selbstläufer gewesen. Allerdings mit sinkenden Besucherzahlen, wie sich zuletzt abzeichnete. Der avisierte 7. Dezember dürfte kaum noch zu halten sein – die meisten Händler dürften inzwischen andere Märkte bespielen. Heike Nietzold (Linke) informierte derweil, der Kirchenchor stehe bereit. Mit Verpflegung durch eine Agrargenossenschaft und den Burschenverein, der womöglich bereit steht, könnte man zumindest eine Minimal-Variante stattfinden lassen. Darüber soll nun der Kulturausschuss befinden.