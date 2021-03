Damit der Kammmolch nach Gösen zurückkehren kann

Der Kammmolch gilt in Thüringen als gefährdete Tierart. Naturschützer wollen für die Amphibien in einem Teich Nahe Gösen Lebensraum erhalten.

Gösen. Der Kammmolch ist der größte in Deutschland heimische Molch und gilt in Thüringen als gefährdete Art. Die Amphibie wird bis zu 18 Zentimeter lang und ihr Name geht auf den charakteristischen, gezackten Rückenkamm der Männchen zurück, den diese in der Wassertracht tragen, also dem ans Wasser angepassten Erscheinungsbild der Tiere. Ein letztes Vorkommen dieser Art im nördlichen Saale-Holzland-Kreis verorteten die Naturschützer der Natura-2000-Station "Mittlere Saale" in einem Teich nördlich von Gösen. Da dieser zuletzt vollständig zu verlanden drohte, wurde durch das Natura-2000-Team eine Pflegemaßnahme des Biotops anberaumt. Denn ohne Wasser wäre ein Überleben beziehungsweise eine Rückkehr des Molchs ausgeschlossen.