Auch in der Hermsdorfer Friedensschule findet ein gemütlicher Adventsmarkt statt, den Eltern, Schüler und Lehrer vorbereitet haben.

Trotz extremer Engpässe findet Schulweihnachtsmarkt in Bad Klosterlausnitz statt.

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz. Die Schulen in Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz laden zum Adventsmarkt. Dabei soll es aber auch um Missstände im Bildungssystem gehen.

Am kommenden Freitag, 2. Dezember, laden die Grundschule „Friedensschule“ in Hermsdorf und die Grundschule „Hermann Sachse“ in Bad Klosterlausnitz zu adventlichen Stunden in ihre jeweiligen Schulgebäude und das Außengelände ein.

In Hermsdorf informiert die Schule über das Programm des kleinen, schulintern vorbereiteten Adventsmarktes: „Die Elternsprecher haben im Vorfeld gemeinsam mit vielen fleißigen Eltern verschiedene Angebote vorbereitet und organisiert. Rund um den geschmückten Weihnachtsbaum werden auf dem Schulhof und im Schulhaus unter anderem Plätzchen und Adventsgestecke verkauft. Die Erzieher haben kleine Bastelarbeiten vorbereitet, die ebenfalls käuflich erworben werden können. Auf einem Flohmarkt gibt es gebrauchte Bücher zum kleinen Preis.“

Zwei Anliegen verbinden

Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt; Waffeln und Würstchen sowie Kinderpunsch und Glühwein seien im Angebot, heißt es in der Ankündigung durch die Schule. Von 16 bis 18 Uhr freuen sich die Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer auf den Besuch der Eltern, Großeltern und allen Interessierten in der Hermsdorfer Schulstraße 30.

In der Bad Klosterlausnitzer Grundschule „Hermann Sachse“ möchte man mit einem Schulweihnachtsmarkt gleich zwei Anliegen miteinander verbinden. Wie Stephan Hillmer vom schuleigenen Förderverein mitteilt, werden in der Zeit von 14 bis 19 Uhr auf dem Schulhof in der Bad Klosterlausnitzer Kirchgasse 3 a für die Kinder Bastelangebote stattfinden, der Weihnachtsmann wird mit kleinen Überraschungen vorbeischauen, es wird eine Märchen-Vorlesestunde, Kinderschminken und eine Kegelbahn geben. Und auch hier sei für die Verköstigung der Gäste gesorgt durch weihnachtliche Naschereien, Kinderpunsch für die Kleinen und Glühwein für die Großen.

Eltern machen Missstände im Bildungssystem bewusst

Mit diesem Fest möchte der Förderverein einerseits „unseren Kindern einen schönen, friedvollen Nachmittag bereiten“ und sich auch bei den Lehrkräften und Erziehungspersonal für die Arbeit der letzten Monate bedanken. Zweitens will der Förderverein auch „das Bewusstsein der Öffentlichkeit bezüglich der Missstände in unserem Bildungssystem fördern“, heißt es in der Ankündigung.

In der Bad Klosterlausnitzer Grundschule war es in diesem Schuljahr zu solch extremen Engpässen in der Aufstellung des Lehrpersonals gekommen, das den 29 im September eingeschulten Kindern keine eigenen Klassenleiter zugeteilt werden konnten. Die Erstklässler mussten auf die 2. Klassen verteilt und gemeinsam mit diesen unterrichtet werden. Für die Lehrer stellte dies eine Belastung dar wie für die Kinder selbst, da besonders die 1. Klasse einen beträchtlichen Einschnitt für viele Kinder bedeutet, der im Normalfall mit besonderer Sorgfalt durch feste Bezugspersonen begleitet wird.