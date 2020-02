Katrin Spindler vom Vorstand der Volksbank Eisenberg hat eine Spenden-Zusage an Christian Vogel vom Blindenverband übergeben. Die wird dazu genutzt, den Demonstrationskoffer für praktische Unterrichtsstunden zu erneuern.

Dank Spende aus Eisenberg den Durchblick behalten

Nichts geht über Praxis. Wer verstehen will, wie die Welt aus Sicht eines Sehbehinderten aussieht – oder eines an Grünem oder Grauem Star erkrankten Patienten – für den ist der Demonstrationskoffer von Christian Vogel ein sehr nützliches Instrument. Hier finden sich neben einigen Brillen, die die Sicht einschränken, zum Beispiel auch Schriftstücke in Blindenschrift, auch nach ihrem Erfinder Brailleschrift genannt.

„Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt“, sagt Vogel. Er ist Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen im Saale-Holzland-Kreis. Unter anderem gibt es Partnerschaften mit dem Förderzentrum in Hainspitz und der Regelschule Eisenberg. „Wenn wir kommen und eine Unterrichtsstunde machen, sind oft auch die schlimmsten Rüpel und Störenfriede ruhig“, sagt er.

Heute helfen auch Alexa und die elektronische Zeitung

Damit der Koffer immer auf dem neuesten Stand gehalten werden kann, hat sich Vogel für seinen Verband um eine Spende der Volksbank Eisenberg bemüht – auch weil er selbst dort seit Jahrzehnten Kunde ist. „Wir haben geschaut, dass das in unser Spendenkonzept passt“, sagt Vorständin Katrin Spindler, die einen Scheck über 150 Euro dabei hat, der Auftakt für eine längerfristige Zusammenarbeit sein könnte. Der Anschauungsunterricht für Schüler sei eine gute Sache, die man gerne unterstützt.

Dass sich auf diese Weise grundsätzlich Verständnis für die Lage sehbehinderter oder blinder Menschen wecken lässt, hat man in zahlreichen Unterrichtseinheiten feststellen können, in denen Schüler für ein paar Minuten selbst beinahe blind waren – verschiedenen Brillen sei dank.

Zu den Gegenständen im Koffer gehört auch manches Hilfsmittel zum Lesen – auch wenn sich gerade an dieser Stelle seit einigen Jahren besonders viel tut. „Ich habe eine Alexa zu Hause“, sagt Vogel. Das Gerät des US-Unternehmens Amazon kann neben der Steuerung verschiedener vernetzter Geräte auch die Nachrichten vorlesen. Das zahle zwar keine Krankenkasse, sei aber auch für relativ kleines Geld zu haben. Auch die Ostthüringer Zeitung kann man sich als E-Paper-Variante vorlesen lassen – oder die Schrift kann auf einem Smartphone oder Computer beliebig groß dargestellt werden.