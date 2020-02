Das Heideland hat wieder einen Haushalt zum Investieren

Mit Wohlwollen haben die Thiemendorfer zur Einwohnerversammlung am Donnerstagabend vom Bürgermeister Heiko Baumann (CDU) erfahren: Die Gemeinde Heideland hat für dieses Jahr erstmals wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Der ist bereits genehmigt und die Gemeinde ist in der Lage in ihren Ortsteilen und damit auch in Thiemendorf zu investieren.

„Die Zeit der Haushaltssicherung ist für uns vorbei“, berichtete der Bürgermeister den Bürgern erleichtert. Das Haushaltsloch konnte im Vorjahr von einem Minus in Höhe von 380.000 Euro auf 17.000 Euro vor allem durch Verkäufe von kommunalen Grundstücken und Gemeindewohnungen und mit striktem Sparen reduziert werden.

Heideland-Bürgermeister Heiko Baumann. Foto: Dieter Urban

Infrastruktur soll erneuert werden

Wegen der fehlenden Finanzen in den Vorjahren sei die Infrastruktur in den Ortsteilen ins Hintertreffen geraten, erklärte Baumann. Nun soll schrittweise aufgeholt werden. Das Hauptvorhaben in diesem und im kommenden Jahr wird – wie bereits zu Wochenbeginn angekündigt – im Ortsteil Buchheim stattfinden mit dem grundhaften Ausbau der Ortsstraße. Etwa 800.000 Euro sind dafür eingeplant: 500.000 Euro in diesem und etwa 300.000 Euro im nächsten Jahr. Für die Dorferneuerung im Buchheim wird es eine 60-prozentige Förderung geben.

In Etzdorf soll der im Vorjahr begonnene Bau der Abwasserleitung in diesem Jahr fortgesetzt werden. Im nächsten sollen voraussichtlich die Bauarbeiten in der Hauptstraße von Etzdorf stattfinden. Für die Erneuerung der Straßenoberfläche hat die Gemeinde in diesem Jahr 14.000 Euro eingeplant. „Ob das Geld ausreicht, ist aber noch nicht klar“, sagte Baumann. Denn der Straßenkörper entspreche nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen und müsse erneuert werden. Die Probleme im Straßenuntergrund hätten im Vorjahr zu Bauverzug geführt, der dank des milden Winters aber weitgehend aufgeholt werden konnte.

LED-Lampen für alle Ortsteile

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in allen Ortsteilen hat die Gemeinde für dieses Jahr 25.000 Euro eingeplant. Der Bürgermeister hofft, dass die Summe aus dem Zuschuss des Landes aus dem noch vom Landtag zu beschließenden Kommunalinvestitionsfördergesetz komplett gedeckt werden kann. Im Ortsteil Thiemendorf leuchten bereits LED-Lampen. Die alten Masten wird die TEAG in einer konzertierten Aktion abbauen, kündigte der Bürgermeister an. Wann das sein wird, wolle er noch einmal erfragen, erklärte der Bürgermeister auf Nachfragen der Thiemendorfer.

In Baumaßnahmen im Kindergarten von Königshofen sollen die 12.000 Euro aus der Infrastrukturpauschale des Landes investiert werden. Die Gemeindeeinrichtung ist komplett ausgelastet. Schwierig sei es, Erzieherinnen für die Kinderbetreuung zu finden, stellte der Bürgermeister fest. Der Fachkräftemangel könne in der Kita aber weitgehend dadurch ausgeglichen werden, dass die Beschäftigten bisher Teilzeitverträge haben.

In Großhelmsdorf soll für 21.000 Euro ein Fußweg an der Hauptstraße in Richtung Schul- und Spielplatz gebaut werden. Die 274.000 Euro, die im Heideland nötig sind, um die letzten weißen Flecken in der Gemeinde wie Törpla oder einzelne Höfe in Lindau/Rudelsdorf mit Breitband für das schnelle Internet auszustatten, werden komplett von Bund und Land finanziert. Den Eigenanteil für die Bauarbeiten, die laut Kreisverwaltung erst 2021 beginnen, muss die Gemeinde wegen der Haushaltskonsolidierung nicht erbringen.

Neuer Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr geplant

Investiert wird auch in die Ausstattung der Feuerwehr. Schrittweise, so wie Geld verfügbar ist, soll neuer Atemschutz angeschafft werden. Die Ausrüstung der Wehr mit Digitalfunk werde zwar gefördert, aber für Zusatzteile wie beispielsweise Halterungen in den Fahrzeugen seien noch zwischen 500 und 1500 Euro je Feuerwehrfahrzeug zu investieren, erklärte der Bürgermeister. Im Sommer solle zudem die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) auf den Weg gebracht werden. Die Aufwendungen für die Feuerwehr haben sich in den Vorjahren fast verdoppelt auf 70.000 Euro in diesem Jahr.

Seine Kreditschulden baut das Heideland planmäßig weiter ab. Zum Ende dieses Jahres soll der Schuldenstand auf 600.000 Euro sinken. „Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 337 Euro je Einwohner, damit liegen wir besser als der bundesdeutsche und auch als der Thüringer Durchschnitt“, rechnete der Bürgermeister vor.