Das Leben im Märchen erzählt und gezeichnet in der Hermsdorfer Stadtbibliothek

Jana Hildebrandt malt, was Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth denkt. Was dabei herauskommt, ist ab diesem Mittwoch in der Stadtbibliothek von Hermsdorf zu sehen.

„Erzähl’ keine Märchen!“, ruft man aus, wenn man sich als Opfer einer faustdicken Lüge wähnt. Andreas vom Rothenbarth wäre mit dieser Aufforderung bis ins Mark getroffen. Ihm würde man damit quasi Berufsverbot erteilen. Der Künstler, Jahrgang 1957, dreifacher Vater und in Mittelthüringen beheimatet, tourt seit 30 Jahren durch die Lande und sein Job ist es, Märchen zu erzählen. Vor drei Jahren habe es in seinem Berufsleben einen markanten Einschnitt namens Corona gegeben. Erst langsam laufe das märchenhafte Leben wieder an, stelle ihn aber vor neue Herausforderungen. Am Mittwoch eröffnet er in der Stadtbibliothek Hermsdorf seine märchenhafte Ausstellung.

Bilder sollen helfen, leichterErzählungen zu folgen

„Während Corona haben die Kinder das Zuhören verlernt“, beklagt vom Rothenbarth, der in dieser Zeit oftmals seine Katzen kraulte und dem Gras in seinem Garten beim Wachsen zusah, ohne einzugreifen. „Ich dachte, wenn sie ein Bild vor Augen haben, wird es vielleicht leichter, meinen Erzählungen zu folgen. Bisher sind die Bilder in den Köpfen meiner Zuhörer entstanden.“ Gedacht, getan. In Jana Hildebrandt fand der Märchenerzähler eine fantasievolle Illustratorin. Deren Zeichnungen ließ er auf Großformate aufbringen. „Das gefiel uns wiederum so gut, dass wir ein Buch daraus machten“, sagt Hildebrandt, die das Talent besitze, zu malen, was er zu einem bestimmten Thema im Sinn habe.

Bilder und Bücher inklusive CD – daraus ließe sich doch eine Ausstellung konzipieren, spannen beide den sprichwörtlichen Faden weiter. Es entstanden zwölf Erzähltafeln und ein Rahmen mit Erklärungen für die Bibliotheksbesucher. „Im Herbst 2022 starteten wir unsere Ausstellungstour in Erfurt.“

Die Stadtbibliothek Hermsdorf befindet sich unter den auserwählten Orten, über deren Auswahl der Kurator seinen Gaumen entscheiden ließ. „Nach Hermsdorf hat uns der Mutzbraten gelockt“, gesteht er freimütig und lacht. Jede Station müsse von den Ausstellern mindestens viermal aufgesucht werden, da wolle man sich vernünftig stärken.

Aufgeschrieben und mit Aquarellfarben, Fineliner, Kreide oder Buntstiften gezeichnet hat das kreative Duo teils Märchen der Gebrüder Grimm, teils britische, skandinavische, chinesische und russische Märchen. Die Illustratorin achte darauf, dass auf dem Schaubild das gesamte Märchen dargestellt wird, „damit die Kinder während des Zuhörens den Weg auf dem Bild mitverfolgen können.“

Auch unbekannte Märchen der Grimms aufgeschrieben

Vom Rothenbarth sei stets ein Feind bebilderter Märchenbücher gewesen, weil die Bilder in den Köpfen der Kinder entstehen sollen. Hildebrandts Zeichnungen jedoch würden ihn berühren. „Sie sind neu und vielleicht deshalb besonders schön“, sagt er. Die Fantasie des Publikums werde wider Erwarten nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil: „Zwei Drittel schmecken die Birnen aus dem Märchen ‘Der zauberkundige Bettler’, die Jana malte und von denen ich erzähle“, verleiht der Künstler seinem fortwährenden Staunen Ausdruck.

Aufgeschrieben hat vom Rothenbarth nicht nur bekannte Märchen. „Die Bienenkönigin“ sei ein unbekanntes Märchen der Grimms, stecke aber voller Dynamik und wecke auch das Interesse der erwachsenen Zuhörer. Die Ausstellungen hätten den Berufserzähler wieder bekannter gemacht. Während der Lockdowns sei er ein wenig in Vergessenheit geraten. Jetzt könne er alte Kontakte auffrischen und neue aufnehmen. „Märchen sind immer positiv und ragen wie Inseln aus all den negativen Nachrichten. Die Guten zu sein, ist für uns ein schönes Gefühl.“

Die alte Feindschaft mit den illustrierten Märchenbüchern hat vom Rothenbarth inzwischen begraben. „Wenn die Kinder die Bilder im Buch betrachten, machen sie nur Oh. In einer Zeit, in der wir Künstler nach Lob und Aufmerksamkeit gieren, ist das einfach schön.“ Voller tiefer Weisheiten stecken die Geschichten, die die Kinder einzuordnen wüssten, sagt der Kurator. Ab fünf Jahren seien Kinder in der Lage, den Sinn des Gehörten zu erfassen. Viele Eltern würden ihre Zweijährigen in die erste Bank setzen und sich dann eigenen Interessen widmen. „Die Kleinen sehen nur einen Mann mit Bart und tiefer Stimme. Das Ergebnis ist durchdringendes Schreien.“ Andererseits schmerze es ihn, dass manche Viertklässler noch nie etwas von Rotkäppchen gehört hätten.

Er selbst habe als jüngstes von sieben Geschwistern schon recht früh eine Affinität zu Geschichten entwickelt. „Diese positive Stimmung habe ich aufgesogen und an meine eigenen Kinder weitergegeben“, sagt er.

Die Märchenausstellung in der Stadtbibliothek Hermsdorf kann innerhalb der Öffnungszeiten bis zum 28. September besichtigt werden. Für Kinder haben die Aussteller ein Quiz entwickelt, das bei richtiger Lösung mit einer Überraschung belohnt werden soll.