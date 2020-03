Das Stadthaus Hermsdorf bleibt für Besucher ab sofort weitgehend geschlossen. In dringenden Fälle ist der Kontakt zu Behörden per Haustelefon möglich.

Das öffentliche Leben zieht sich zurück

Mit der amtlichen Bekanntmachung am Samstag gelten im Saale-Holzland-Kreis zwei Allgemeinverfügungen des Landratsamtes wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Zum einen sind Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern im Landkreis untersagt. Zum anderen haben sich Rückkehrer aus Risiko-Gebieten in den Landkreis vorsorglich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben.

Zu den drei vom Gesundheitsamt gemeldeten Infizierten hat es am Freitag keine neuen bekannt gewordenen Fälle im Saale-Holzland-Kreis gegeben. Zwei noch ausstehende Tests bei Kontaktpersonen des zu erst gemeldeten Infizierten seien negativ gewesen, hat das Landratsamt mitgeteilt.

Das öffentliche Leben zieht sich wegen der sich ausbreitenden Pandemie inzwischen aber vorsorglich zurück. Der Kreissportbund schließt sich der Mehrzahl der Sport(fach)verbände an und setzt alle Aktivitäten in der Vereinsberatung, Aus- und Fortbildung vorerst bis zum Beginn der Osterferien komplett aus.

Besuche im Pflegeheim Bethesda eingeschränkt

Das Diakoniezentrum Bethesda schränkt ab sofort und bis auf Weiteres seinen Besucherverkehr ein. Einrichtungsleiter Stephan Bergner bittet dringend darum, derzeit von Besuchen in der Einrichtung abzusehen. „Unsere Bewohner gehören zu einer gefährdeten Risikogruppe, die es besonders zu schützen gilt. Daher sehen wir die Umsetzung dieser Maßnahme im Rahmen unserer Fürsorgepflicht als unerlässlich an. Auch für den Schutz der Mitarbeiter ist diese Maßnahme unumgänglich, um auch in Zukunft den Pflege- und Betreuungsaufgaben nachkommen zu können“, betont Bergner.

Stadt Hermsdorf schränkt Besucherverkehr ein

Die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf informiert: „Aus aktuellem Anlass bleiben die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf und die Sachgebiete der Stadt Hermsdorf (Bibliothek, Kultur, Kleine Galerie und Rathaus) bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit über das Haustelefon im Eingangsbereich die Sachbearbeiter zu kontaktieren. Bitte nutzen Sie vorrangig Telefon und E-Mail, um mit der Verwaltung Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen nach unseren personellen Möglichkeiten, Ihre Anliegen zu bearbeiten. Wir bitten um Verständnis! Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf haben gemeinschaftlich beschlossen, öffentliche Veranstaltungen ab 50 Personen ab sofort nicht mehr durchzuführen. Diese Maßnahme gilt bis auf Widerruf. Wir bitten die Bevölkerung um besonnenes Handeln und Beachtung der allgemeinen Verhaltens- und Hygienevorschriften.“

Die VG Hermsdorf ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstagnachmittag von 13 bis 15.30 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 13 bis 17.30 Uhr erreichbar. Mittwoch ist offiziell kein Sprechtag.

Berufsschulzentrum sagt Informationstag ab

Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das Coronavirus hat das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck entschieden, den Informationstag am 21. März abzusagen. Die Schule bittet um Verständnis.

Wer sich informieren möchte über Möglichkeiten zur Berufswahl, den Weg zum Haupt- oder zum Realschulabschluss, zur Fachhochschulreife oder über die Ausbildung in den Fachrichtungen Gestaltung (Medien, Grafik, Design, Werbung), Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik, Wirtschaft und Verwaltung oder im Sattlerberuf, kann dies jederzeit tun unter www.sbsz-hsp.de. Fragen werden natürlich auch direkte entgegengenommen unter Telefon 036601/ 47402.

Hermsdorfer Stadtbibliothek bleibt geschlossen

Die Stadtbibliothek Hermsdorf bleibt aufgrund des sich ausbreitenden Corona-Virus vorübergehend geschlossen. Eine Medienabgabe ist während der Schließzeiten nicht möglich. Alle Medien, deren Leihfrist im Zeitraum bis zur Wiedereröffnung abläuft, gelten bis dahin als „automatisch verlängert“. Aus diesem Grund werden keine Verzugsgebühren erhoben.

Telefonisch sind die Bibliotheksmitarbeiter montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, sowie freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar unter Telefon 036601/57775.

Der Online-Katalog ist weiterhin verfügbar. Genutzt werden können natürlich wie immer auch die elektronischen Medienangebot auf www.thuebibnet.de .

Ebenso entfallen alle Veranstaltungen der Stadtbibliothek Hermsdorf in diesem Zeitraum.

Stadtwerke Stadtroda empfangen keine Kunden

Am Freitag informierte Ralph Grillitsch, Geschäftsführer der Stadtrodaer Stadtwerke, dass die Stadtwerke ab Montag, 16. März, vorerst den Kundenbetrieb im eigenen Haus einstellen. „Wir werden keine Kunden mehr direkt im Stadtrodaer Hauptsitz im Breiten Weg 58 empfangen“, sagte der Geschäftsführer. Dennoch gehe der normale Geschäftsbetrieb der Stadtwerke weiter, dass betreffe ebenso Serviceleistungen und Havarien. Wer Fragen zu seinem Vertrag, Abrechnungen oder andere Fragen zu seinem Stromanbieter habe, könne sich daher telefonisch zu den Geschäftszeiten oder per E-Mail an die Stadtwerke Stadtroda wenden, teilen die Stadtwerke mit.

Die Stadtwerke sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr geöffnet. Am Donnerstag zudem von 13 bis 18 Uhr. Am Freitag sind Mitarbeiter der Stadtwerke telefonisch von 9 bis 12 Uhr zu erreichen.

Stadtwerke Stadtroda, Telefon: (036428) 44 30; E-Mail: Mail: info@stadtwerke-stadtroda.de

Störungen im Netz können telefonisch unter (036428) 44 316 gemeldet werden.

Im Internet erreicht man die Stadtwerke unter www.stadtwerke-stadtroda.de

Auch Gottesdienste werden abgesagt

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinden Stadtroda, Ruttersdorf, Laasdorf und Gernewitz sagen bis auf Weiteres alle Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen ab. Darüber informierte gestern Pfarrer Benjamin Neubert. Die Kirchgemeinden seien sich ihrer Verantwortung bewusst, die sie insbesondere für Schwächere und Ältere haben, heißt es als Begründung.

Das Gemeindebüro im Pfarramt Stadtroda ist derzeit ausschließlich für dringende Friedhofsangelegenheiten geöffnet.

Zu den üblichen Öffnungszeiten ist das Pfarramt wie gewohnt telefonisch zu erreichen unter 036428/62017 und Pfarrer Neubert unter 036428 /130 480.

Bis auf Widerruf entfallen im Pfarrbereich Stadtroda auch alle Gottesdienste, außer Trauerfeiern,, sämtliche Geburtstagsbesuche, Kirchenkonzerte, Andachten in Pflegeheimen, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Bibelgespräche, Seniorennachmittage und dergleichen.

Auch der Kirchenputz in Stadtroda wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der nächste evangelische Gottesdienst in Stadtroda wird frühestens am Ostersonntag stattfinden.

Weitere kirchliche Informationen sind zu erhalten unter www.kirche-stadtroda.de. „Auf unserer Homepage werden wir voraussichtlich auch Predigten zum Lesen veröffentlichen“, sagt der Pfarrer.

Ansprechpartner und Anlaufstellen bei Fragen zu Corona

Der Saale-Holzland-Landkreis hat in seinem Servicecenter ein Bürgertelefon für Fragen zur Corona-Thematik eingerichtet. Es ist über die bekannte Behördennummer 115 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Die Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz ist erreichbar unter

Telefon 0361/573 81 50 99.

Außerhalb der Sprechzeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 erreichbar.

Die Hausarztpraxis Dr. Rudolf Wolter, Heergraben 8 in 07774 Camburg, ist eine Anlaufstelle zur Probenentnahme, Telefon 036421/225 80.

Das Medizinische Versorgungszentrum Kielstein hat ebenfalls zentrale Anlaufstellen zur Probenentnahme eingerichtet. Die Anlaufstelle fürs Saale-Holzland ist in Jena, An der Ringwiese 1.

Zudem wurde eine Videosprechstunde eingerichtet unter der Nummer 0361/601 09 30.

Die Informationen zur Corona-Thematik werden stetig im Internet unter www.saaleholzlandkreis.de aktualisiert.