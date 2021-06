Das Team wird gewinnen

Angelika Munteanu über Mannschaftsgeist auf dem Land

Die Schkölener halten’s wie die guten Fußballer. Mit Teamgeist und viel Einsatz ist der Sieg gewiss. Nach dem Lockdown kann endlich auch auf lokaler Ebene das Mannschaftsleben oder genauer: Vereinsleben wieder aufblühen. Und an Vereinen ist die Verbandsgemeinde Schkölen mit ihren vielen Ortsteilen sehr reich. Im Verbund unter der Mannschaftskapitänin, der neuen Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancová, und unter dem Cheftrainer Paul Enke von der Land-Kultur in Launewitz dürfte das Fußball-EM-Finale als Ziel für die Schkölener nicht zu hoch gegriffen sind. Nicht auf dem grünen Rasen, sondern mit der Waldbühne hinterm Sportplatz, die für ein gemeinsames Public Viewing wieder hergerichtet werden soll – als Start für weiteres gemeinsames kulturelles Leben in der Arena.

Pläne gibt es bereits viele und der organisatorische Auftakt mit einem Treffen der Vertreter vieler Vereine am vorigen Samstag ist vielversprechend gewesen. Deshalb sollte auch niemanden bange sein, dass zu den geplanten Arbeitseinsätzen nicht genug Helfer kommen könnten, die die Waldbühne für gemeinsame Veranstaltungen wieder fit machen. Schließlich winkt ein erstes großes Ziel: Das EM-Finale, dass die Schkölener in der Waldbühne gemeinsam erleben wollen.