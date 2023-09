Das Wort zum Sonntag für das Saale-Holzland: Über die Fäden des Lebens

Ulrike Magirius-Kuchenbuch, Pastorin in Eisenberg-Königshofen

„Mir widersteht niemand und auch du musst meinen Befehlen gehorchen“, ruft der Tod in einem Märchen dem Riesen zu, dem er auf der Straße begegnet. Der Riese ringt mit dem Tod und bleibt Sieger. Kraftlos liegt der Tod da.

So habe ich es auch schon erlebt: Dass einer dem Tod nahe ist, mit ihm ringt und Sieger bleibt. Doch ganz am Ende siegt der Tod doch, sogar in diesem Märchen. Kann man ihm die Macht nehmen – für immer? Von dieser Hoffnung lese ich in der Bibel: „Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen“

Todesmacht. Was ist es, das den Tod so mächtig, furchtbar? Was an ihm ängstigt mich? Ich glaube, es ist das Dunkle, Unbekannte, das Gehen, dorthin, wo noch keiner war. Und: Dass meine Zeit stehenbleibt. Ich kann nichts mehr ändern an meinem Leben. So viele Fäden bleiben lose und ich kann sie nicht mehr verknüpfen. Ich sehe Bruchstücke, Angefangenes, unvollendet Gebliebenes, so viele Möglichkeiten, die ich nie genutzt habe, Menschen, aus deren Kreis ich gerissen werde, Fehler, die ich nicht wieder gut machen kann…

Egal, wie viel Zeit ich dem Tod entringen könnte, das Leben wird nie perfekt, nie vollständig und ganz, so wie ich es wünschte, erträumte: erfüllt, gelungen, aus sich heraus strahlend, Leben pur. Licht. Wie es Gott bei meiner Geburt in mich hineingelegt hat. Wer das Leben ans Licht bringen könnte, über den hat der Tod keine Macht.

Bei Jesus sehe ich, was mich hoffen lässt: Da lebt einer aus Gottes Leuchten, aus Gottes Leben. Ich staune, denn die Gottesliebe, wie sie Jesus in sich trägt, bleibt, noch als er stirbt. Die Fäden des Lebens werden weiter und neu gesponnen, der Tod zerreißt sie nicht. Bruchstücke des Lebens werden zum Anfang für etwas Neues. „Von guten Mächten wunderbar geborgen…“ Diese Hoffnung wünsche ich Ihnen!