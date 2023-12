Das Wort zum Wochenende

„Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum andern.“ Es wird wieder Silvester und Neujahr. Und ich mache mir wieder klar: Die Zeit fließt dahin. Unaufhörlich. Sie rast. Sie fliegt. Ehe ich mich versehe, ist schon wieder ein Jahr vorbei. Oft geht es mir zu schnell. Ich möchte sie anhalten.

Da tut mir gut, was ich einmal von einem Geburtstagskind zum vierzigsten Geburtstag hörte: „Die Lebenszeit, die ich schon gelebt habe, all das Gute und Wichtige darin – die habe ich. Die kann mir keiner mehr nehmen. Und was jetzt noch kommt, das kommt immer noch dazu. “Das ist – fand und finde ich – eine tröstliche andere Sicht auf das Leben: Die Jahre, die ich gelebt habe – sie sind da, sie machen den Reichtum meines Lebens aus.

Aber: Was ist mit den schweren Dingen? Den Abschieden von Menschen, die nun nicht mehr an meiner Seite sind, den Träumen, die sich nie erfüllen werden, den Kräften, die so sehr nachlassen, den Fehlern, die ich nicht mehr gutmachen kann? Dem Unerfüllten und Abgebrochenen.

„Meine Zeit – in deinen Händen.“– So betet und singt einer vor langer Zeit, voll Vertrauen zu Gott. Das ist das, was sein Leben ausmacht. Ein beständiger, bleibender Zustand. Ist das nicht ein Gottesgeschenk: „Meine Zeit – in Gottes Händen.“ Und ich stelle mir vor, wie diese Hände über meine und Ihre Zeiten gehen, hier freundlich und fröhlich darüber streichen, dort dem Leben noch Glanz geben, dort noch glätten, hier noch den i-Punkt setzen, die hoffnungsvollen Anfänge zu einem guten Ende bringen. Dieses Jahr und im neuen Jahr 2024 und allen Zeiten und über alle Zeiten hinaus.

So wünsche ich Ihnen allen ein von Gott gesegnetes neues Jahr

Ihre Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch