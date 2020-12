Das Wort zum Wochenende: Labyrinth oder Irrgarten

Im Pfarrhof in Tröbnitz ist zur Zeit ein begehbares (kleines) Labyrinth aufgebaut; ein Lebenssymbol, das man in vielen Kulturen seit Jahrtausenden kennt. Labyrinthe wurden an Wendepunkten des Lebens begangen, zum Beispiel bei Hochzeiten, Begräbnissen und Initiationsriten. Sie wurden sowohl als Spielplatz wie als Ort des Gebets genutzt, als Einkehrweg und als Teil von Festabläufen. Ein Weg führt unter regelmäßigem Richtungswechsel zur Mitte, zum Ziel. Erst im 16. Jahrhundert entstanden Irrgärten mit Hecken und bepflanzten Wänden. Man läuft, kommt in Sackgassen, kehrt um und sucht. Im Sommer waren wir in Polen in solch einem riesigen Labyrinth. Das Umherirren macht Freude, doch wenn man das fünfte Mal an der gleichen Stelle vorbeikommt, stellt sich ein mulmiges Gefühl ein. Woran kann man sich orientieren, um den Ausgang zu finden?

Das Labyrinth als Lebenssymbol

Das Labyrinth ist ein Lebenssymbol. Wie betrachte ich das Leben, wie mein Leben? Gerade an der Jahreswende hält so mancher inne. Was habe ich im vergangenen Jahr erlebt? Was macht mich dankbar? Was wünschte ich, dass es anders gewesen wäre? Vergleiche ich mein Leben mit einem Irrgarten, gibt es Sackgassen, Umwege, Verirrungen. Ich muss zurück, mich neu orientieren. Nehme ich das Labyrinth als Symbol, gibt es eine andere Sicht auf das Leben. Ich gehe immer vorwärts. Es müssen Wendungen gegangen werden und verändern dadurch die Blickrichtung und den Blick. Es gibt keine Sackgassen und keine Abkürzungen im Labyrinth. Der Weg braucht seine Zeit. Der Weg führt so, wie er ist, zur Mitte, zum Ziel. Ich erreiche es im Weitergehen. Alle Erlebnisse des Lebens werden integriert und sind Teil meines Lebens.

Für uns Christen ist Gott Mitte und Ziel des Lebens. Von IHM empfangen wir unser Leben. Bei IHM sind wir aufgefangen im Sterben. Die christliche Weihnachtsbotschaft sagt, Gott ist nicht fern. ER ist bei uns in den Höhen und Tiefen des Lebens, in jeder Wendung. Nichts ist ausgeklammert. Das Wort der Bibel über dem 1. Januar 2021 heißt: „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ (Hebräer 13,8). Mögen Sie von dieser Mitte her getrost Ihren Weg im neuen Jahr 2021 gehen.