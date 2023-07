Den Schlossgarten Eisenberg vor Vandalismus bewahren

Eisenberg. Warum der Schlossgarten in Eisenberg neue Tore bekommt

Erst im vergangenen Jahr wurde am Hauptzugang zum Schloss Christiansburg, Sitz des Landratsamts,im Bereich Burgstraße ein neues Tor vom Landkreis gebaut. Nun entstehen zwei weitere Toranlagen, die den Schlossgarten eingrenzen und verschließbar machen sollen. Ein Tor wird am Zugang vom Scheithof errichtet, ein weiteres an dem vom Krauseplatz. Auch früher befanden sich an den beiden Eingängen zum Schlossgarten Tore, welche jedoch in die Jahre gekommen und nicht mehr funktionstüchtig waren. Hintergrund des Baus sei Sachbeschädigung. Beispielsweise nach der Sanierung des Bogengartens, seien die Bankauflagen gestohlen worden, berichtet Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) beim Gang durch den Schlossgarten. Auch sei im Bogengarten, mitten im Laubengang, abends bereits am offenen Feuer gegrillt worden. Zum Glück habe der Grillabend ein glimpfliches Ende genommen.

Toranlagen sollen im August fertig sein

Bei dem Bau der Tore handele es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Landkreis. Die Tore sollen einheitlich aussehen, denkmalschutzgerecht sowie sicher und abschließbar sein. Aufgrund der Auftragssituation habe man im letzten Jahr für bestimmte Lose keine Auftragnehmer gefunden, weshalb die beiden städtischen Toranlagen nun etwas zeitversetzt, der des Landkreises folgen. Die alten Tore seien entfernt und die Säulen bereits wiederhergestellt. Mitte August wolle man mit dem Bau beider Toranlagen fertig sein. Die Maßnahme laufe in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, informiert Michael Kieslich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 140.000 Euro Brutto, die die Kreisstadt komplett in Eigenleistung trägt.

„Wir freuen uns, dass es dieses Jahr gute Angebote aus der Region gab“, so Michael Kieslich und Ralph Hoffmann vom städtischen Bauamt. So sei unter anderem die Eisenberger Firma Steinmetz Haase zuständig für die Natursteinarbeiten, die Schlosser- und Metallbauarbeiten liegen bei dem Unternehmen Schlosserei und Metallbau Wagner aus Rudolstadt und die Baumeisterarbeiten übernimmt das Baugeschäft Daniel Burkhardt aus Hermsdorf.

Schließzeiten noch unklar

Wann der Schlossgarten konkret in Zukunft abgeschlossen werden soll, stehe aktuell noch nicht fest, sagt der Bürgermeister. Die Zeiten würden in enger Abstimmung mit dem Landkreis festgelegt. Anspruch sei es, den Besuch von Schloss und Park zu den gängigen Zeiten zu ermöglichen, Vandalismus und Sachbeschädigung jedoch zu reduzieren.