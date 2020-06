Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Denkmal für Orge Zurawksi

Am 28. Mai dieses Jahres ist Georg „Orge“ Zurawski nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. „Für uns im Am-Vieh-Theater, aber auch für all die vielen Freunde und Bewunderer von Orge war es ein schwerer Schlag“, meint Nico Schneider, der das Am-Vieh-Theater in Beulbar 2018 von Orge Zurawski übernommen hat.

„Wir verlieren mit ihm nicht nur den Gründer und Erbauer des Am-Vieh-Theaters sondern auch einen großartiger Charakter, Vollblutsänger, Schauspieler, Lebenskünstler und lieben Freund.“

Daher soll es definitiv im nächsten Jahr einen „Orge-Abend“ in Beulbar geben mit vielen seiner Freunde und Wegbegleiter. „Es haben schon so viele Künstler ihr Kommen angekündigt, dass es schwer werden wird, alle in einem Abendprogramm unterzubringen, aber es wird definitiv eine wunderbare Würdigung“, so Nico Schneider.

Mit dem Am-Vieh-Theater habe sich Orge Zurawski das schönste Denkmal selbst gesetzt, man wolle ihn aber darüber hinaus noch auf eine andere Art ehren.

Kettensägenkünstler Christian Schmidt aus Rauschwitz wird eine lebensgroße Holzskulptur von Orge anfertigen, die ihn mit verschmitztem Gesichtsausdruck, Katze und Weinglas, auf einer Bank sitzend, darstellen soll.

Diese Figur soll an besagtem „Orge-Abend“ eingeweiht werden. „So wird Orge auch in Zukunft bei allen Veranstaltungen im Am-Vieh-Theater anwesend sein“, sagt Nico Schneider. Die Finanzierung der Skulptur soll durch eine Spendenaktion ermöglicht werden.

Ob in diesem Jahr noch Veranstaltungen im Am-Vieh-Theater stattfinden können, bleibt weiterhin ungewiss. „Wir hoffen, dass wir zumindest das Festival Ende September durchführen können.“

Mehr Informationen zur Spendenaktion auf der Facebook-Seite des Am-Vieh-Theaters Beulbar