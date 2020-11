Denkmalgeschützte Portale der Stadtkirche Eisenberg saniert

Pünktlich vor der Weihnachtszeit als ein besonderer Höhepunkt am Beginn des Kirchenjahres sind die Sandsteinportale an der Eisenberger Stadtkirche saniert worden. „Es war dringend notwendig“, sagt Steinmetzmeister Thomas Haase.

Der Eisenberger Meisterbetrieb hat das Portal zum Haupteingang am Fuß des Glockenturmes und die Portale an den Seiten des Glockenturmes am hinteren Markt denkmalgerecht restauriert. Zuvor war von den Reliefs, die die Portale des historischen Gotteshauses zieren, nicht mehr viel zu sehen und die Erneuerung längst überfällig. Allein, es fehlte der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde an den Finanzen. Mit einer Spendensammlung zur Beerdigung des ehemaligen Superintendenten und Eisenberger Ehrenbürgers Edgar von Thaler im August 2019 konnte ein Großteil des notwendigen Geldes zusammengetragen werden.

„Unserem Vater, der über viele Jahre in der Stadtkirche gewirkt hatte, lag die Erneuerung der Bausubstanz immer am Herzen. Deshalb haben wir als Familie bestimmt, dass die gesammelten Spendengelder dafür eingesetzt werden“, sagt sein Sohn Michael von Thaler. Ergänzt von weiteren Hausmitteln der Kirchgemeinde konnte die Restaurierung des Hauptportals und der Seiteneingänge zum größten Gotteshaus in der Kreisstadt im Herbst beginnen – zwar später als vorgesehen, aber mit pünktlicher Fertigstellung vor dem Advent. Das ist der Kirchgemeinde wichtig gewesen.

Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge

Denn in der Corona-Pandemie steht der Luthersaal für das Gemeindeleben nicht zur Verfügung. Und auch das große Gotteshaus darf nur unter strengen Auflagen von kleinen Menschengruppen zu gleicher Zeit genutzt werden. Ein Krippenspiel wird es deshalb zu Weihnachten nicht geben. Für Heiligabend ist ein „Wandel-Gottesdienst“ geplant, zu dem die Besucher in kleinen Gruppen Zugang durch das erneuerte Hauptportal in die Stadtkirche erhalten.

„Die Sandsteinportale der Kirche bestehen aus sehr weichem Material und sind damit auch sehr Anfällig für Feuchtigkeit“, erläutert Steinmetzmeister Haase die Notwendigkeit der nun abgeschlossenen Restaurierung. Vor allem im Sockelbereich seien die Portale sehr durchfeuchtet und die Profilierung verwittert gewesen. Bei der Restaurierung wurden teilweise neue Sandsteinblöcke eingesetzt. Verwendet wurde passender Reinhardtsdorfer Sandstein, der in der Nähe von Pirna im Elbsandsteingebirge gebrochen wird. Teilweise seien Abschnitte mit Steinmasse aufgefüllt worden.

Ein großes Problem für den Sandstein sei der Bitumenüberzug gewesen, der als Schutz in den 1960er Jahren aufgebracht wurde, berichtet Haase. „Darunter konnte der Sandstein nicht atmen“, erläutert der Fachmann. Die Folge: Feuchtigkeit zersetzte den weichen Stein noch schneller. Deshalb wurde die Bitumenschicht entfernt und eine Lasur aufgebracht, die den Sandstein atmen lässt.

Kirche sammelt weiterhin Spenden für die Sanierung

Vorlagen oder detaillierte Fotos vom ursprünglichen Aussehen des Reliefportals habe es nicht gegeben für die denkmalgerechte Sanierung. „Manches war ja noch zu erahnen, und wir haben uns mit der Rekonstruktion an die strengen Baustil-Richtlinien der Gotik gehalten“, erläutert der Steinmetzmeister.

Nach fast zwei Arbeitswochen wurden so auch das Tatzenkreuz über dem Eingang und die schmückenden Efeu-Reliefs als Symbol für die Ewigkeit wieder hervorgebracht. Nachdem die Portale restauriert sind, wird der Sanierungsbedarf an anderen Stellen der Fassade der historischen Stadtkirche umso deutlicher sichtbar. Weitere Bauarbeiten sind vorgesehen, für die die Kirchgemeinde weiterhin Spenden sammelt.

ZUR SACHE:

Heiligabend in St. Peter

- Die gegenwärtige Situation in der Corona-Pandemie erfordert in diesem Jahr eine andere Form des Gottesdienstes. Eine Wandel-Weihnacht soll deshalb an Heiligabend, 24. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg stattfinden.

- In der Kirche sind dabei moderne Interpretationen der Weihnachtsgeschichte zu sehen, die vom Religionskurs der 12. Klasse des Eisenberger Gymnasiums gestaltet wurden, teilt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Eisenberg mit. Parallel dazu werden Gemeindeglieder von der Orgelempore herab aus der Weihnachtsgeschichte lesen und musizieren.

- Die Besucher können nach dem Eintreten in die Kirche verschiedene Stationen bei einem Rundgang erkunden und dabei der Lesung und der Musik lauschen. Zeitgleich maximal zehn Besucher sind nach den derzeitigen Hygienevorschriften zulässig. Am Ende des Rundgangs verlassen die Besucher die Kirche durch den Seitenausgang zum Markt, damit die nächsten Besucher durch das Hauptportal eintreten können. Die Besucher werden den Predigttext für diesen außergewöhnlichen Weihnachtsgottesdienst für zu Hause mitzunehmen können.

- Mund- und Nasenschutz sowie das Einhalten der Abstandsregeln sind Pflicht.