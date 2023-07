Der Abi-Jahrgang 2023 aus Eisenberg

Eisenberg. 68 Schülerinnen und Schüler erhielten in der Stadthalle Eisenberg ihre Abiturzeugnisse

Insgesamt 68 Schülerinnen und Schüler des Eisenberger Friedrich-Schiller-Gymnasiums erhielten am Freitagabend in der Stadthalle im Rahmen einer festlichen Übergabe ihre Abiturzeugnisse. Schulleiter Steffen Riebel zitierte unter anderem in seiner Ansprache Maria Montessori: „Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind solange hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören". Ergänzend zu diesem Zitat appellierte er: „bitte stört, aber zerstört nicht".

Dem 32. Abiturjahrgang des Gymnasiums gab er zudem mit auf den Weg: „bleibt neugierig, aufgeschlossen, aber auch skeptisch". Im Programm boten Abiturientinnen und Abiturienten unter anderem den Poetry Slam „Erwachsen werden", das Gedicht „Das Paradox unserer Zeit" oder den Song „Save your Tears" von „The Weekend" dar.