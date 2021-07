Der große Jubel steht noch aus

Angelika Munteanu über ein Jubiläumsdorf mit Zukunftschancen

Von großem Jubel im Jubiläumsjahr ist in Thiemendorf nicht viel zu spüren. Wie auch, wenn Corona die Vorbereitungen gründlich ausgebremst hat und das Sommerfest aufs nächste Jahr verschoben werden musste. Hinter den Kulissen aber sind sich die Thiemendorfer der durchaus bedeutenden Geschichte ihres Ortes und auch seiner Zukunftschancen sehr wohl bewusst. Noch immer werden Geschichte und Geschichten aus den Familienhöfen für eine Chronik zusammengetragen. Die Bewohner hüten weiterhin sorgsam die Historie ihrer alten Häuser, um sie auf Abruf vorzuzeigen. Die Ausstellung zum bedeutendesten Künstlersohn des Dorfes, des Karl-May-Freundes Selma Werner liegt bereit und wartet darauf, präsentiert zu werden. Im alten Schulhaus sind die Mitglieder des Heimat- und Feuerwehrvereins weiterhin am Werk, um das Gebäude zum Dorfgemeinschaftshaus für alle herzurichten. Die Dorfgemeinschaft funktioniert auch ohne Jubelfeste und sorgt für das, was das alte Thiemendorf so liebenswert macht: saniertes Fachwerk, Blumenschmuck vor den Häusern und in den großen Blechkannen auf der alten Milchrampe an der Ortsdurchfahrt. Unweit Feld und Wald mit viel Geschichte aus den Anfängen. Grund für so manchen, wieder aufs Land, nach Thiemendorf zu ziehen.