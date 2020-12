Der gute Geist verlässt das Eisenberger Schloss

Eisenberg. Wie viele Tische und Stühle er im Laufe seines Arbeitslebens gerückt hat, vermag Eckmar Hanf nicht zu sagen. Gezählt hat er sie nicht. „In fast 46 Arbeitsjahren ist da jedenfalls eine Menge zusammengekommen“, sagt der Hausmeister im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises. Mit dem Stühlerücken hat es jetzt sein Ende. Denn Hanf geht in Rente.

Zum Jahresende verlässt der gute Geist das Eisenberger Schloss und geht in den Ruhestand. Kurz vor Weihnachten ist der altgediente Hausmeister der Kreisverwaltung vom Landrat Andreas Heller offiziell verabschiedet worden. Auf dem Hof und in den Fluren des Schlosses wechseln Mitarbeiter Dankes- und Abschiedsworte. „Man sieht sich sicherlich noch“, ist nicht dahergeredet. Wohnt Eckmar Hanf doch quasi gleich um die Ecke. Die kurze Distanz also für etliche Feuerwehreinsätze im Laufe von mehr als 45 Arbeitsjahren im Dienste des Landkreises.

Schlittschuhlaufen in der ersten Etage

Nein, wirklich gebrannt habe es zu seiner Zeit im Schloss nicht. Einige Male sei die Brandmeldeanlage angesprungen. Zum Glück Fehlalarm. An einen Wasserrohbruch kann er sich noch gut erinnern. „Im Winter in der ersten Etage, dort konnte man Schlittschuhlaufen“, plaudert Hanf aus seinen Erinnerungen.

Seine Eileinsätze außerhalb von Dienstzeiten waren zumeist anderer Art. „Einmal rief mich ein Mitarbeiter früh zehn nach sechs an, weil er seinen Schlüssel vergessen hatte und nicht ins Büro kam“, erinnert sich Hanf. Ein anderes Mal war ein Schlüssel oder ein Handy in einem der Büros liegen geblieben. Sogar einen Weihnachtsbraten hat der Hausmeister gerettet: Die Gans war im Dienstkühlschrank vergessen worden, was der Hausfrau erst auffiel, als das Landratsamt zum Feierabend verschlossen war.

Auch seinen Dienstherren hat der Hausmeister der Kreisverwaltung so manches nachgetragen. Mal war es eine Brille, mal ein Portemonnaie, die im Büro des Landrats liegengeblieben waren.

Sechs Kreischefs miterlebt

Sechs Kreischefs hat Eckmar Hanf im Laufe seines langen Arbeitslebens „gedient“. Mit 20 Jahren war der gelernte Maurer nach dem Armeedienst in die Kreisverwaltung gekommen – und geblieben. Damals, zur DDR-Zeit habe er hinter Gittern gearbeitet, erzählt er schmunzelnd. Sein Reich als Hausmeister hatte er im Eingangsbereich des Schlosses Christiansburg. Die Fenster im Erdgeschoss waren vergittert. Das änderte sich mit der denkmalgerechten Sanierung des Ensembles von Schloss und Schlosskirche nach der Wende. Nur der Fahrstuhlanbau im Innenhof für den barrierefreien Zugang musste 25 Jahre lang warten. „Weil immer das Geld dafür gefehlt hatte“, plaudert Hanf aus dem Nähkästchen.

Sämtliche Thüringer Ministerpräsidenten hat der Hausmeister im Schloss in Eisenberg erlebt – „außer dem jetzigen“. Die Erinnerung an den Landesvater Bernhard Vogel (CDU) ist im besonders haften geblieben. „Er hatte sich in einem Zimmer einquartiert mit Kaffee und Zigarette. Ich hab‘ ihn darauf hingewiesen, dass im denkmalgeschützten Eisenberger Schloss das Rauchen verboten ist. Genützt hat das nichts“, erzählt Hanf.

"Eine verrückte Zeit"

Haften geblieben ist auch die Erinnerung an eine Kreistagssitzung gleich nach der Gebietsreform Mitte der 1990er Jahre. „Die ging bis früh halb drei bei großer Hitze im August – und so lange dauerte damit auch mein Arbeitstag. Einer musste ja hinterher im Kaisersaal aufräumen“, sagt Hanf. Damals sei entschieden worden, dass Kreistagssitzungen zeitlich auf 22 Uhr begrenzt werden. Was für den Hausmeister noch immer einen langen Arbeitstag bedeutete. Denn am nächsten Morgen ging es früh gleich wieder los.

Jetzt, durch die Corona-Pandemie, sei das Vor- und Nachbereiten von Sitzungen des Kreistages und von Ausschüssen noch viel schwieriger. Der Kreistag ist, um Abstandsregeln zu sichern, in die größere Stadthalle in Eisenberg umgezogen. Zum Rücken von Tischen und Stühlen ist das Desinfizieren des Mobiliars vor und nach der Veranstaltung hinzugekommen. „Eine verrückte Zeit.“

Doch er werde sie vermissen im Ruhestand: seine Aufgaben, seine Chefs und die Kollegen, vor allem die Vorzimmerdame des Landrats, Mirella Vogel. Er wisse auch noch nicht, was er mit seiner vielen freien Zeit im Ruhestand dann anfangen soll, sagt Eckmar Hanf. Morgens aufstehen und nichts tun, sei nicht seine Sache. „Nebenher würde ich gern noch ein bisschen was tun im Ruhestand“, sagt er und meint: „Wenn Not am Mann ist, werden sie mich sicherlich holen, ich wohne ja gleich um die Ecke.“