Der neue Kreis-Jugendförderplan fürs Saale-Holzland und die Frage, wie sinnvoll Jugendclubs sind

Eisenberg/Kahla Bei der Verabschiedung des Vier-Jahres-Plans im Saale-Holzland-Kreis fragte ein Kreistagsmitglied nach dem Nutzen von Jugendtreffs. Kritik kam aus Kahla.

Der Saale-Holzland-Kreis besitzt einen neuen Jugendförderplan für die kommenden vier Jahre, der nach einem „langen Arbeitsprozess“ entstanden ist, wie Lilly Krahner, Vorsitzende des Jugendhilfeausschuss, zuletzt vor den Kreistagsmitgliedern sagte. Der vorherige Plan stammte aus dem Jahr 2016, eine Überarbeitung war immer wieder aufgeschoben worden.

„Die Rahmenbedingungen sowie die Struktur der Angebote und Einrichtungen im Landkreis haben sich zwischenzeitlich verändert und sind entsprechend den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien anzupassen, so dass eine Fortschreibung notwendig wurde“, heißt es in der Beschlussbegründung für die Kreistagsmitglieder. Die AG Jugendarbeit war bei der Neuaufstellung einbezogen.

Knapp 300.000 Euro an eigener Finanzkraft wendet der Saale-Holzland-Kreis für die Jugendarbeit auf, weitere 570.000 Euro kommen über Förderprogramme hinzu. 12,5 vollzeitäquivalente Stellen stehen für Schulsozialarbeiter im Kreis bereit. Die verbandsbezogene Jugendarbeit ist gestärkt worden, es stehen jährlich 10.000 Euro für Vereine bereit. Auch die mobile Jugendarbeit werde mit mehr Stellen untersetzt, sagte Krahner, was insbesondere deswegen wichtig sei, weil immer mehr Kinder aus Familien genommen werden.

Politiker fordert Effizienz-Überprüfung

Tobias Gruber (BI Holzland) machte die Kreistagsmitglieder auf eine für ihn „interessante Umfrage“ aufmerksam. 213 Kinder und Jugendliche äußerten sich unter anderem darüber, wo sie sich am liebsten aufhielten. Zu Hause, in Wald und auf Wiesen, in Vereinsräumen und auf Spielplätzen, antworteten sie, weit hinten liegt der Jugendclub als Anlaufstelle.

„Es wird viel Geld ausgegeben, aber die Kinder gehen in eine andere Richtung zu Familie und Vereinen“, sagt Gruber. Dies sollte bei der nächsten Fortschreibung des Jugendförderplans bedacht werden. „Wäre es nicht sinnvoller, das Geld in Vereine oder die Feuerwehren zu stecken?“ Auch Patrick Frisch (FDP) stellte die Frage der Effizienz-Überprüfung und forderte, die ehrenamtliche Vereinsarbeit nicht zu vergessen.

Mit einer Personalstelle besetzt

Als Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) davon hört, atmet er schwer durch. „Ich bin entsetzt über sowas“, sagt er. Abgeordnete sollten sich vor Ort ein Bild von den Jugendclubs und deren Arbeit machen.

Schönfeld ist ein Verfechter des örtlichen Jugendclubs, der personell mit nur einem Angestellten aber zu gering besetzt sei. Sobald der Mitarbeiter krank ist, sei der Club zwangsläufig geschlossen. Kahla zahle als einzige Kommune im Kreis einen Anteil für den Jugendtreff.

Der Jugendförderplan unterteilt in drei Planungsregionen, für die jeweils ein sogenanntes Jugendkompetenzzentrum, kurz Jukom, als Anlaufstelle verankert ist. Der Kahlaer Jugendclub „Screen“ ist Anlaufstelle in der Planungsregion Süd. Weitere feste Clubs sind in Hermsdorf, Eisenberg und Camburg vorhanden. In Serba ist auf Initiative des Jugendbeirats ein solcher in Gründung.

Streetworker in Kahla gefordert

Als zentrales Element neben einem festen Anlaufpunkt wünscht sich Schönfeld seit Jahren Streetworker, wie es sie in Jena gibt. Er verschaffte sich mit den dortigen Verantwortlichen selbst ein Bild vom Nutzen der Straßensozialarbeit. „Wir sind der Meinung, dass sie die Jugendlichen in die Clubs und Beratungszentren bringen.“ Beim Landratsamt prallte er mit dem Vorschlag ab. Im Kreis sind Mobile Jugendarbeiter unterwegs, die Bildungs- und Freizeitangebote in Regionen ohne offene Jugendarbeit, also Jugendtreffs, begleiten und damit nicht mit Streetworkern vergleichbar sind.

Bürgermeister Schönfeld wünscht sich insgesamt eine bessere Einbindung der Kommune in den Jugendförderplan des Kreises, auch im Jugendhilfeausschuss sei Kahla nie eingeladen worden. „Uns fehlt die komplette Zuständigkeit“, sagt er. Jugendarbeit ist Pflichtaufgabe des Landkreises als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Ein Projekt für die Drogenprävention nahm Kahla zuletzt selbst in die Hand, den „Revolution Train“. Der Zug zur Aufklärung von Rauschmittel-Gefahren werde im kommenden Jahr mithilfe von Sponsoren wiederkommen.