Günther Glaser, wenn er in voller Montur ist.

Günther Glaser aus Trockenborn-Wolfersdorf mimt seit Jahrzehnten den Weihnachtsmann in der Region. Heuer zieht er das Kostüm nicht an.

Der Weihnachtsmann aus dem Saale-Holzland, der in diesem Jahr daheim bleibt

Von Ute Flamich

Trockenborn-Wolfersdorf. Normalerweise trägt Günther Glaser am heiligen Abend Bart. Einen vollen, langen, lockigen, weißen. Dazu eine Brille, die rot-weiße Mütze und den rot-weißen Mantel mit eingearbeitetem dicken Bauch und Gürtel. Die Handschuhe sind weiß, die Stiefel schwarz, die Hose ist rot. Was noch fehlt? Natürlich Rute, Glocke und Sack! In diesem Jahr aber bleibt das Weihnachtsmann-Kostüm im Schrank. Der Bärtige aus Trockenborn-Wolfersdorf hat seine Termine für 2020 abgesagt. Leider.

„Ich möchte nicht derjenige sein, der Corona am Weihnachtsabend von einer Familie zur nächsten trägt. Vernunft ist jetzt besser als Spaß“, ist sich der 68-Jährige sicher. Doch nicht jeder stimmt ihm da zu. Eine Familie, die es mit dem Virus nicht so verbissen sieht, hätte den Weihnachtsmann gern im Haus gehabt. Günther Glaser aber bleibt dabei: „Nein, danke, so leid es mir tut, kein Besuch!“

Gäste werden Günther Glaser und seine Frau Elke selbst auch nicht empfangen. Kinder und Enkel bleiben wie vereinbart daheim. „Meine Frau und ich werden Kartoffelsalat mit Wiener essen und ein bisschen fernsehen.“ Welch unüblicher Zeitvertreib an Heiligabend für den Weihnachtsmannspieler!

Dieses Mal kein "Ho ho ho"

Ohne Corona hätte sich Günther Glaser am 24. spätestens gegen 16 Uhr auf Tour begeben, um nacheinander wohl zwischen sechs bis zwölf Familien zu besuchen. Auch heuer hätte er sie mit seinem üblichen „Ho, ho, ho!“ begrüßt und hätte die ersten Zeilen von Theodor Storms Gedicht „Knecht Ruprecht“ zum Besten gegeben. Von jedem, der ein Geschenk bekommt, hätte er ebenfalls eine kleine Leistung erwartet – ein Lied singen oder ein paar Verse aufsagen.

Nach der Bescherung hätte es wie immer ein schönes Erinnerungsfoto gegeben. Er hätte seine Gage von 30 Euro eingesteckt und wäre nach zirka 25 Minuten, wahrscheinlich von einem seiner Kinder, zur nächsten Familie gefahren worden. Wie all die Jahre zuvor wäre er vermutlich gegen 22 oder 23 Uhr wieder daheim gewesen.

Nur ein einziges Mal sei es deutlich später geworden. „Da hat es so viel geschneit. Ich hatte einen Termin in Tünschütz, den ich witterungsbedingt absagen wollte. Der Familienvater bat mich jedoch, unbedingt zu seinen Söhnen zu kommen, egal, wie lange es dauern würde. Er erhöhte meine Gage und so kämpfte ich mich durch. Kurz vor Mitternacht konnte ich mit der Bescherung beginnen. Erst gegen 2.30 Uhr war ich dann wieder daheim.“

Mund-Propaganda für den Laien-Schauspieler

Mit Mitte 20 habe er angefangen, den Weihnachtsmann für Verwandte, Bekannte, Freunde und Kollegen zu spielen. Später ließ er sich über das Arbeitsamt als Weihnachtsmann vermitteln und war zu jener Zeit unter anderem in Pößneck, Hermsdorf und Eisenberg als Geschenkebringer im Einsatz.

Als über das Amt keine Weihnachtsmänner mehr zu Familien geschickt worden sind, habe er über Aushänge in beispielsweise Kindergärten der Region, bei Bäckereien und in der Tourist-Information in Stadtroda über sein Angebot informiert. Vor allem auch dank der Mund-zu-Mund-Propaganda habe es nie an Terminen gemangelt.

Zu den kuriosen Erlebnissen, die er als Weihnachtsmann machte, zählt auch die Begebenheit bei einer alleinstehenden Mutter von drei Kindern. „Die Frau war sehr sexy angezogen. Sie trug eine tief ausgeschnittene, knappe Bluse, quasi einen Gürtel als Rock und Stiefel bis über die Knie. Sie sagte: Zuerst beschert der Weihnachtsmann die Kinder, dann die Mama!“ Während die Kinder ihre Geschenke bekamen, ging die Frau allerdings leer aus. „Ob ernst gemeint oder nicht, über solche Sprüche stehe ich drüber. Das bringt das Leben eben so mit sich“, sagt Günther Glaser und schmunzelt.

Er hasst Weihnachten

Ein bisschen kurios scheint aber auch der Fakt zu sein, dass Weihnachtsmannspieler Günther Glaser ein echter Weihnachtsmuffel ist. „Ich hasse Weihnachten“, sagt er, zeigt auf den künstlichen Weihnachtsbaum in seinem Wohnzimmer und ergänzt. „Und das ist mein größtes Hassobjekt. Als wir noch einen echten hatten, gab es, gelinde gesagt, jedes Mal Meinungsverschiedenheiten.“ Auch dem ganzen Hin- und Hergeschenke könne er nichts abgewinnen. Viel lieber entfliehe er da dem heimischen Weihnachtstrubel, um für Kinder die Illusion vom echten Weihnachtsmann zu bewahren.

Dass er in diesem Jahr nicht in sein rot-weißes Kostüm schlüpfen kann, nimmt er ohne Wehmut und Bedauern hin. „Das ist für mich nichts Ungewöhnliches mehr. Denn schon seit Monaten habe ich als Zauberer Hokus null Auftritte. Und so wie mir geht es ja leider vielen!“

Das Zaubern sei für den gelernten Rinderzüchter, der aus Triptis stammt, eine Leidenschaft seit Kindestagen. So ist ihm nun vom Verein „Der Magische Zirkel von Deutschland -- Internationale Vereinigung der Zauberkünstler“ (MZVD) eine Urkunde und das goldene Zirkelabzeichen mit Rubin anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft im MZVD verliehen worden. Wen sollte es da wundern, dass der Weihnachtsmann zuweilen auf Wunsch auch zaubert. Nur leider hat auch er nicht die Macht dazu, Corona verschwinden zu lassen.

Frohe Weihnachten – mit Empathie und Nächstenliebe, aber auch mit Abstand und Vernunft.