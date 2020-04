Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Derzeit hohe Waldbrandgefahr im Saale-Holzland

Mit der Waldbrandstufe 3 herrscht derzeit in den Forsten im Saale-Holzland-Kreis eine hohe Waldbrandgefahr.

Forstamtsleiter Bernhard Zeiss appellierte an Erholungssuchende, sich strikt an die Vorgaben zu halten, sprich, in den Wäldern nicht zu rauchen, keine Lagerfeuer zu entzünden sowie Fahrzeuge nicht auf trockenen Wald- oder Rasenböden abzustellen.

„Gerade durch die starken Ostwinde kann derzeit aus einem kleinen Brand rasch ein größerer Waldbrand werden“, sagte Zeiss. So seien die Böden ausgetrocknet, es liege viel trockenes Blatt- und Nadelzeug herum und es gebe zu wenig frisches Grün in den Wäldern. „90 Prozent der Waldbrände in Deutschland sind auf den unachtsamen Umgang mit Feuer durch den Menschen zurückzuführen“, betonte der Amtsleiter des Forstamtes Jena-Holzland. Der wenige Regen am vergangenen Samstag hätte zwar kurzfristig für eine leichte Entspannung gesorgt, dieser Puffer sei aber inzwischen wieder aufgebraucht.