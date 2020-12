Deutliches Plus für die Region

Beinahe im Verborgenen ist der Hallenneubau im Eisenberger Gewerbegebiet In der Wiesen gestartet. Und beinahe im Verborgenen ist dort beim Saatgut-Spezialisten Hahn & Karl die Produktion gestartet. Zum einen bedingt durch die Lage. Ideal fürs Unternehmen gleich nahe der Autobahn 9, aber fernab von den Blicken der Öffentlichkeit. Zum anderen hat die Corona-Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, dass die neue Niederlassung nicht gebührend feierlich eröffnet werden konnte. Hinter den Werktoren wird derzeit nach einem strengen Hygieneregime gearbeitet, damit nicht im schlimmsten Falle gleich nach dem Start die gesamte Besatzung ausfällt.

An seinem Ziel, die neue Niederlassung in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen, wollte das Unternehmen unbedingt festhalten – trotz aller Widrigkeiten. Und mit der Wahl des neuen Standortes, zu dem sie von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft gelotst wurde, ist die Chefetage des aus Hessen kommenden Familienbetriebes sehr zufrieden.

Für die Region wiederum ist die Neuansiedlung ein deutliches Plus. Kommen doch aus der ostthüringischen kleinen Kreisstadt künftig Agrarprodukte, die in ganz Deutschland und darüber hinaus vermarktet werden und so den Namen Eisenberg in alle Welt tragen.

Saatgut-Spezialist Hahn & Carl startet seine Produktion in Eisenberg