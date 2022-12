Deutsch-ukrainisch adventliche Begegnung in Thalbürgel

Thalbürgel. Ukrainische Flüchtlinge feiern gemeinsam mit der Kirchgemeinde Bürgel im Thalbürgeler Melanchthonhaus

Über zwanzig junge und ältere Frauen, Mütter, Großmütter, Kinder und auch Männer orthodoxen, katholischen und evangelischen Glaubens folgten der Einladung der Kirchgemeinde Bürgel zur adventlichen Begegnung im neu eröffneten Melanchthonhaus mit Blick auf den verschneiten Kreuzhof des Klosters.

Auf deutscher Seite nahmen neben Mitgliedern der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde auch katholische Glaubensgeschwister der Stadt teil. Alfred und Monika Wagner gestalteten die Begegnung musikalisch mit Gesang, Gitarre, Blockflöte und auf dem Konzertflügel. Die ukrainischen Gäste hörten nicht allzu lange zu. Bald fielen sie selbst in einen mehrstimmigen weihnachtlichen Gesang ein, der sich, von Pausen unterbrochen, bis in den Nachmittag hinein zog. Auch die Männer sangen ganz selbstverständlich mit. Nach und nach reihten sich Mitglieder der Kirchgemeinde Bürgel in den Chorgesang ein, man stimmte Taizé-Gebetsgesänge an. Auch diese sangen die Gäste in ihrer Sprache mit.

In den Pausen nach dem Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen und schließlich dem gemeinsamen Mittagessen fand sich viel Zeit für gemeinsame Gespräche. Zwei ukrainische Lehrer und die Pfarramtssekretärin Julia Köppe halfen beim Übersetzen. Was dabei an persönlichen Lebensschicksalen offenbart wurde, berührt, bewegt und wirft einen ganz neuen Blick auf das eigene reich beschenkte Leben.

„Dankbarkeit tut uns gut in diesen weihnachtlichen Tagen. Wir feiern in warmen Stuben. Unsere Tische werden reichlich gedeckt sein, und an Geschenken unter dem Weihnachtsbaum wird es den meisten auch nicht fehlen. Wer von uns Deutschen wollte sich da beklagen?“, so Pfarrer Eckhard Waschnewski.

Als Mittagessen gab es Rouladen, Thüringer Klöße, Rotkohl und Speckbohnen, gekocht und unentgeltlich gespendet von Tischlermeister Gerald Krause aus Bürgel.

Die zahlreich anwesenden ukrainischen Kinder bastelten Engel und Weihnachtssterne aus Goldfolie, gepaart mit den Farben Rot und Blau und Gold. Auch Kaffee, Plätzchen und Kuchen erwärmten das fünfstündige Zusammensein.

Übrigens: Die Gottesmutter von Wladimir, Ende des 11. Jahrhunderts in Eitempera auf Holz gemalt, stand im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes im Melanchthonhaus.

Im Jahre 988 wurde die „Kiewer Rus“ durch die Taufe von Großfürst Wladimir I. getauft. 1395 befehligte der Großfürst von Moskau die Umsiedlung dieser Ikone in den Kreml. Dort fand diese Gottesmutter mit dem Kind rechts der Zarentür in der Mariae-Entschlafens-Kathedrale bis 1918 ihren Platz. 1926 wurde sie gänzlich aus dem Kreml entfernt und als Trophäe russischer Eroberungspolitik in die Tretjakow-Galerie verfrachtet, wo sie sich bis heute im Original befindet. Joseph Stalin ließ diese Ikone im Sommer 1941 aus der Galerie holen. Mehrfach war sie im Flugzeug über Moskau geflogen worden. Sie sollte helfen, dass es Hitler nicht wie einst Napoleon gelingen sollte, in Moskau einzudringen.

Diese Mutter mit dem Kind drückt aus, was jede Mutter für ihr Kind und was jedes Kind für seine Mutter empfindet, ob ukrainisch, russisch oder deutsch: Ich habe dich lieb. Jede Mutter weint um den Tod ihres Kindes und jedes Kind trauert der Mutter wegen.