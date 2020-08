Am Abend füllt sich der Wohnmobil-Stellplatz in Eisenberg mit Mobilisten auf der Durchreise. Eva und Jürgen Herzog sind auf der Rückreise von den Seen in Brandenburg nach Hause zum Chiemsee.

Eisenberg. Report vor Ort: Wohnmobil-Stellplatz am Ortseingang der Kreisstadt des Saale-Holzlandes wird zunehmend beliebter, nicht nur wegen der Corona-Zeit.

Deutschland trifft sich in Eisenberg für eine Nacht

Vor Anbruch der Dunkelheit füllt sich der Wohnmobil-Stellplatz am Ortseingang von Eisenberg in der Geraer Straße. Abend für Abend, zu jeder Jahreszeit und besonders jetzt in den Sommerferien. Doch das nicht vordergründig wegen Corona und dem bevorzugten Reisen im eigenen Gefährt durch Deutschland.