Die Alarmglocken schrillen im Saale-Holzland-Kreis

Die Feuerwehr ist an den Übungen auch beteiligt

Saale-Holzland-Kreis. Zwei große Katastrophenschutz-Übungen in Stadtroda und Nickelsdorf. Welche Einsatzkräfte miteinander klarkommen müssen

Am Freitag, 20. Oktober, werden mehrfach die Alarmglocken für Rettungskräfte im Saale-Holzland schrillen. Die Kreisverwaltung bereitet zwei große Katastrophenschutzübungen in Stadtroda und Nickelsdorf vor.

Um 8 Uhr werden zunächst die Mitglieder des Katastrophenschutzstabs nach Stadtroda einberufen. Die Kreisbrandinspektion hat die Übung in den vergangenen Monaten geplant. Sie richtet sich an die Führungskräfte im Katastrophenschutz. Zudem werden Fachberater und Verbindungspersonen verschiedener Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben beteiligt sein, etwa vom Technischen Hilfswerk (THW), von Bundeswehr und Polizei.

Übung mit Landespolizei

Die Aufgabe besteht darin, eine fiktive Gefahrenlage zu koordinieren. Ziel ist es, vor allem neue Stabsmitglieder in ihre Aufgaben einzuführen und die Handlungssicherheit aller Beteiligten bei der Stabsarbeit zu fördern. Nach Abschluss dieser sogenannten Stabsrahmenübung, aber unabhängig von dieser beginnt am Freitagnachmittag eine großangelegte Vollübung in Nickelsdorf.

Dabei werden verschiedene Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten des Saale-Holzland-Kreises, THW, DRK und Landespolizei einbezogen. Auch hier wird planmäßig ein Szenario bearbeitet mit dem Ziel, das Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten zu üben. Die Übung wird Freitagnacht unterbrochen und am Samstag bis Mittag fortgesetzt.

Ohne Ehrenamtler kaum vorstellbar

Kreisbrandinspektor Christian Meyfarth blickt mit Zuversicht auf die beiden Übungen und lobt die motivierte Unterstützung der Feuerwehren und aller beteiligten Organisationen bei der aufwendigen Planung der Übungen. „Die Vorbereitung einer solchen Übung durch die Kreisbrandinspektion ist ohne die Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Führungskräfte des Landkreises, der Feuerwehren und weiterer Behörden nur schwer vorstellbar“, sagt er.

Landrat Andreas Heller dankt allen Übungsteilnehmern für ihr hohes Engagement. „Katastrophenschutzbewältigung ist und bleibt eine Daueraufgabe, die der Saale-Holzland-Kreis mit großer Ernsthaftigkeit und hohem Einsatz aller Mitarbeiter annimmt. Die Übungen im Katastrophenschutz stellen keinen Selbstzweck dar, sondern dienen der Leistungssteigerung bei der Bewältigung von Katastrophenlagen und der Sicherheit der Bürger im Landkreis“, so Heller.