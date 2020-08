Die „fliegenden Pianisten“ kehren nach Eisenberg zurück

Eisenberg. Am 12. September sind Andreas Güstel und Julian Eilenberger in der Schlosskirche zu erleben.

Das Klavierduo „Be-Flügelt“ mit den beiden Ausnahmepianisten Andreas Güstel und Julian Eilenberger hat schon einiges gewagt und verwirklicht, worauf sonst noch kein Mensch gekommen ist.

Sie spielten auf zugefrorenen Seen an dem weltweit ersten Klavier auf Kufen, auf der Basteibrücke im Elbsandsteingebirge und am Meer. Mit dem Klavier waren sie auch schon auf Reisen in Italien, Estland und sogar bei einem norwegischen Gletscher, um dort in der unberührten Natur zu spielen.

Zum Eisenberger Mohrenfest spielten sie im vergangenen Jahr an einem Kran hängend auf einem Wilhelm-Steinberg-Flügel in zehn Metern Höhe, woran sich sicher noch viele Eisenberger erinnern werden. Am 12. September kehren die „fliegenden Pianisten“ nun für einen Klavierabend in der Schlosskirche nach Eisenberg zurück.

Anekdoten aus der Welt bekannter Komponisten

Mit romantischen Melodien sowie energiegeladenen und manchmal gar euphorischen Stücken wolle man das Publikum zum Träumen, Denken und Lachen animieren. Stilistisch erinnere die Musik des Duos an Ludovico Einaudi und Yann Tiersen, setze dabei dennoch immer eine ganz persönliche Note.

Musik ist die Leidenschaft der beiden Musiker aus Leipzig und Schwerin. Beim Konzertabend soll es daher nicht allein bei der Darbietung der Eigenkompositionen bleiben, mit Witz und Charme erzählen die Künstler Anekdoten aus der Welt bekannter Komponisten und von ihrem eigenen Schaffen. Sie beschreiben, welchen Weg das gespielte Stück genommen hat; aus einer Idee im Kopf oder einem Gefühl im Herzen bis hin zur Note auf dem Papier und dem Klang des Klaviers.

Mit Rezitationen von Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse und Eichendorf ergänzt Julian Eilenberger den Abend.

„Be-Flügelt – Ein Klavierabend zweier Komponisten mit Lyrik und Anekdoten“ am Samstag, 12. September, 19.30 Uhr, Schlosskirche Eisenberg. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de