Eisenberg: Die heilende Stille des Waldes nutzen lernen

Der beginnende Herbst ist eine herrliche Zeit, um in den Wald zu gehen. Bleibt man für einen Moment still im Dickicht stehen, nimmt man ringsum immer wieder leises Knistern wahr. Es sind die ersten trockenen Blätter, die sich von ihren Zweigen lösen und beim Hinabfallen an dem immer noch reichlichen, saftigen Blattgrün anecken. Weil die Zeit im Wald nicht nur ein Genuss ist, sondern auch therapeutische Wirkung entfalten kann, lädt das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am 9. Oktober zu einem Schnupperkurs im Waldbaden ein.

Ein „Waldbademeister“ führt die Teilnehmer in den Wald des Eisenberger Mühltals. Das Ganze findet im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit statt. Die Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Kraft durch die Krise“. Sie greife damit die Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie auf, heißt es in einer Ankündigung des Gesundheitsamtes. Der Begriff „Waldbaden“ meint ein Angebot zur Entspannung und hat nichts mit tatsächlichem Schwimmen zu tun. In der Einladung zum Schnupperkurs wird es als begleitetes Abtauchen in die Natur beschrieben.

Grundlagen in Japan gelegt

Geleitet wird der Kurs vom „Waldbademeister“ Andreas Trampenau. Dieser ist Landschaftsarchitekt und zertifizierter Kursleiter „Waldbaden für Erwachsene“. Das Prinzip des Waldbadens stamme aus Japan und beschreibe ein achtsames Schlendern, bei dem der Kursleiter den Teilnehmern helfe, die Köpfe frei zu bekommen, um Eindrücke und Wahrnehmungen im Wald sowie deren Auswirkungen aufnehmen zu können, beschreibt es Andreas Trampenau am Donnerstag. Seine Aufgabe sei es, die Menschen in ihrer Verfassung abzuholen und sie achtsamer zu machen für die kleinen Dinge. „Das können Geräusche sein oder kleine Objekte. Es geht darum die Teilnehmer dafür zu sensibilisieren“, erläutert er. Er unterstütze diesen Prozess in der Gruppe eingangs mit kleinen Atemübungen, später gibt es eine Reihe von Sinnesübungen. Es sei ein langsames Schlendern über kurze Strecken mit vielen Stopps für die Übungen über etwa zwei bis drei Kilometer. Los geht es um 15 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Robertsmühle. In Japan ist „Shinrin-yoku“ – das heißt übersetzt so viel wie „Wald(luft)bad“ – seit vielen Jahren etabliert. Zu der wohltuenden, heilsamen Wirkung des Waldes auf den Menschen wird dort schon lange geforscht. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ schrieb bereits 2018: „Das japanische Landwirtschaftsministerium führte Shinrin-yoku schon Anfang der achtziger Jahre ein und förderte ein millionenschweres Forschungsprogramm, um die medizinische Wirkung des Waldbadens nachzuweisen.“ Japanische Universitäten böten mittlerweile eine fachärztliche Spezialisierung in „Waldmedizin“ an.

Im Gesundheitsamt des Landkreises Saale-Holzland sind Psychiatriekoordinatorin Ulrike Lätzer und Katharina Rempke von der Gesundheitsförderung/Krankheitsprävention mit der Ausgestaltung der Woche der seelischen Gesundheit und auch der Thüringer Gesundheitswoche befasst. Letztere widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Resilienz“, also der Widerstandskraft.

Gesundheits-Ressourcen vor der Haustür

„Aufgrund der Corona-Krise konnten wir in diesem Jahr vieles nicht machen. Daher ist es uns wichtig, den Menschen wichtige Ressourcen für ihre psychische und physische Gesundheit aufzuzeigen“, erläutert Katharina Rempke hinsichtlich des Waldbadens. Der Wald liege im Holzland quasi vor der Haustür und dessen heilende Wirkung auf den Menschen stehe außer Frage.

Das bestätigt auch Andreas Trampenau, der den etwa zweistündigen Kurs leitet. So hätten etwa Terpene und ätherische Öle in der Waldluft eine gesundende Wirkung auf den Körper und stärkten das Herz-Kreislauf-System. Dazu gebe es konkrete Forschungsergebnisse des japanischen Waldforschers Qing Li. Manche früheren Teilnehmer hätten Trampenau berichtet, seit dem Kurs den Wald mit anderen Augen zu sehen und seine Hinweise nun auch für eigene Ausflüge zu nutzen. Für das Waldbaden am 9. Oktober im Mühltal sind noch Plätze frei.

Information und Anmeldung unter Telefon 036691/708 10