Meinung: Die Jugend ist jetzt am Zug

Angelika Munteanu über demokratische Teilhabe junger Menschen.

Das Einwohnermeldeamt in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes weiß es exakt: 1361 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 25 Jahren leben aktuell in Eisenberg – 689 Jungs und 672 Mädchen. Eine stattliche Zahl, mehr als zehn Prozent, gemessen an der Zahl der Einwohner. Deshalb ist es nur recht und billig, jungen Menschen das Recht auf Teilhabe am demokratischen Leben einzuräumen.

Denn nicht nur altgediente Stadträte haben Vorstellungen davon, wie sich ihre Stadt in den nächsten Jahren entwickeln soll. Gerade junge Menschen haben Wünsche, Träume, Hoffnungen und Ideen für ihre Heimatstadt. Und sie wollen mitreden, wenn über die Zukunft von Eisenberg entschieden wird. Das hat beispielsweise der Videowettbewerb zu den schönen und den Schattenseiten in der Stadt gezeigt, den die Kleinstadtmanufaktur der Erfurter Fachhochschulstudenten an der Krause-Regelschule initiiert hatte. Nach langen Debatten hat der Stadtrat den Weg zu einem Jugendbeirat endlich freigemacht. Nun ist es an der Jugend, kräftig mitzumischen für ihre Zukunft in Eisenberg.