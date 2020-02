Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Lichter sind aus im Elektrohaus in Eisenberg

Im Elektrohaus auf der Einkaufsmeile in Eisenberg sind die Lichter ausgegangen. Die Schaufensterscheiben sind verhängt. „Wir haben uns aus der Filiale im Steinweg zurückgezogen“, sagt der Geschäftsführer von Euronics Uwe Friedl. Der Meisterbetrieb wird jetzt noch am Stammsitz an den Zeilbäumen in Eisenberg weiterbetrieben – dort, wo sich neben dem Handel mit Elektrotechnik, Elektronik und Antennenanlagen auch die Werkstatt befindet.

Uwe Friedl, Meister und Geschäftsführer von Euronics in Eisenberg. Foto: OTZ

Repariert wird alles bis zum alten Röhren-Radio Der Grund für den Rückzug: Zwei Standorte in der Kreisstadt können wegen Personalmangels nicht mehr betrieben werden. „Fünf unserer Mitarbeiter sind raus und in Rente gegangen“, sagt Friedl. In der gleichen Größenordnung Fachkräftenachwuchs zu finden, sei unmöglich. Zehn Mitarbeiter seien es aktuell noch – für den Verkauf und für die Werkstatt, in der alles repariert wird an Elektronik und Haushaltstechnik „bis hin zum alten DDR-Radio, sogar mit Röhren“. Fachkräftenachwuchs ist knapp für den Meisterbetrieb „Wir sind zwar dran, aber so schnell wächst der Nachwuchs nicht nach“, meint der Chef. Ein Lehrling habe jetzt seine Prüfungen mit Erfolg absolviert und werde übernommen. Ein weiterer ist seit August vorigen Jahres in der Ausbildung. Der Ausbildungsplatz für das kommende Lehrjahr sei aber noch unbesetzt. „Wir versuchen auch, den Personalengpass mit Praktikanten zu überbrücken, die von Zeit zu Zeit zu uns kommen“, erläutert Friedl. Etliche habe man als künftige Mitarbeiter gewinnen können. Um die Lücke im Personalbestand zu schließen, reiche das jedoch auch nicht. Das Geschäft am Steinweg soll vorerst untervermietet werden. Das sei gar nicht so einfach. Ein Interessent, den es zwischenzeitlich gegeben habe, sei wieder abgesprungen, sagt der Geschäftsführer von Euronics in Eisenberg.