Die „Querschläger“ sorgten für einen grandiosen Abend in Stadtroda

Stadtroda. Eine Woche Kultur in der Klosterruine endete mit Theater.

Mit einer kompletten Woche voller Kultur in der Klosterruine und den „Querschlägern“ als krönender Abschluss endete am Sonnabend die erstmalige derartige Aktion. Wie Nancy Gräfe als Organisatorin berichtet, gab es ein sehr positives Feedback. Skeptische Meinungen wurden „bekehrt“. So hieß es im Vorfeld „Harfe, das passt doch nicht“ – doch auch dies kam super an. Der Irische Abend verlief toll, dass es beim Kinoabend schüttete – ok, dafür kann niemand etwas. Doch dem gesamten setzten die „Querschläger“ mit dem Stück „Das Tor der Gaben“, welches am Sonnabend Abend uraufgeführt wurde, die Krone auf. Das Team um Peter Hansmann gewann den Preis „Sommer im Städtchen“, heimste so das Preisgeld ein und sah sich nunmehr in der Pflicht. Peter Hansmann, der ja bereits die „Faust-Stücke“ schrieb, ließ sich nicht lumpen und versammelte für das neue Stück Figuren aus der Märchen- und der realen Welt auf der Bühne. So kamen Jugendliche aus der derzeitigen Epoche, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, diverse Journalisten der Boulevard- und Lokalpresse, der einzig arbeitende Müllmann in Stadtroda aber auch Frau Holle, Rumpelstielzchen, die Olsenbande, Albert Einstein oder Barbie zum Einsatz. Allesamt wurden von Peter Hansmann sorgfältig verknüpft, um das Rätsel um den Namen des Heimkehrers zu lösen. Tatsächlich gelöst wurde dies nicht, doch Glück und Zufriedenheit stellten sich bei dem Wandersmann am Ende dennoch ein – auch wenn es sich tatsächlich um Faust handeln sollte. Die Grundidee schwirrte bereits Ende letzten Jahres in Peter Hansmanns Kopf herum, fertig geschrieben war es jedoch erst im Frühsommer. Nun begann die Suche nach Darstellern. Letztlich war jede Rolle gut besetzt, es gab Szenenapplaus und selbst am Ende durften die Darsteller kaum von der Bühne. Inzwischen kamen erste Anfragen an die „Querschläger“, ob eine Wiederholung angedacht ist. Peter Hansmann erhielt noch am selben Abend sowie am Sonntag unzählige Anrufe und Nachrichten, in denen Dank und Lob für die tolle Aufführung geäußert wurden. Er zeigte sich total begeistert von der überwältigenden Resonanz. „Es war ein toller Abend, bei dem viele auch nach Beendigung des Stückes blieben, um miteinander sowie mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen“, sagte Nancy Gräfe.