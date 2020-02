Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Reichenbacher Burschen haben das letzte Wort

Wenn am 6. März die Burschen der Reichenbacher Maibaumgesellschaft zu ihrer ersten Vollversammlung ins Bürgerhaus nach Reichenbach kommen, soll auch über den Termin für das Kindermaibaumsetzen gesprochen werden.

Unter den Vorstandsmitgliedern gibt es konkrete Überlegungen, das Baumsetzen für die Jüngsten auf den Himmelfahrt-Donnerstag vorzuziehen, wahrscheinlich in die Nachmittagsstunden des 21. Mai. Der Hintergrund ist kein Geheimnis. „Wir wollen das Kindermaibaumsetzen attraktiver machen“, sagte Jörg Petermann, Vorsitzender der Maibaumsetzer. Bisher war das Kindermaibaumsetzen am Sonntagnachmittag. Es bildete den Abschluss der dreitägigen Feierlichkeiten. „Wir versprechen uns vom Donnerstag ein größeres Besucherinteresse von Seiten der Eltern, der Großeltern und der Verwandten“, sagte Petermann. Sollte das „kleine“ Baumsetzen auf den Donnerstag rücken, würde sich das gesamte Setzer-Wochenende um einen Tag nach vorn schieben. Bisher startete das Maibaumsetzen in Reichenbach am Freitagabend mit dem traditionellen Fackelumzug durch den Ort. Entscheidend ist, ob die Burschen am Himmelfahrtstag ein Kindermaibaumsetzen personell absichern können. „Ich bin gespannt auf die Meinungen der Burschen. Ich denke, wir sollten die Sache angehen. Wenn es nicht angenommen werden sollte, dann können wir ja im nächsten Jahr die alte Variante mit dem Sonntagnachmittag wieder wählen“, sagte Petermann.

Bis zum Festwochenende 2020 wartet auf die aktiven Burschen aus Reichenbach und Umgebung ein straffes Programm. Am 3. April und 8. Mai stehen die zweite und dritte Vollversammlung an. Dazu kommen die Holzeinsätze jeweils am folgenden Sonnabend. Der neue Maibaum soll laut Petermann am 26. oder 27. April geholt werden. Das Setzen des Baumes auf dem Sportplatz in Reichenbach ist am Sonnabend, am 23. Mai.