Die Sauberkeit im Saale-Holzland lässt zu wünschen übrig

Saale-Holzland. Heimatcheck: Bürgel und Eisenberg schneiden am schlechtesten ab

Mit dem großen Heimatcheck unserer Zeitung haben wir gefragt, wie unsere Leserinnen und Leser ihre Heimat bewerten. Unter anderem fragten wir auch nach dem Thema Sauberkeit in den Orten. Darüber hinaus hatten Teilnehmer auch die Möglichkeit, Anregungen sowie Kritik zu äußern.

In der Gesamtbetrachtung hat der Saale-Holzland-Kreis mit der Schulnote 2,8 abgeschnitten. Damit liegt der Landkreis unter den am schlechtesten bewerteten Kreisen in Thüringen. Schlechter schnitten nur Gera mit einer Wertung von 3,2 und der Unstrut-Hainich-Kreis mit 3,0 ab.

Die beste Bewertung im Saale-Holzland erhielten die Regionen Hügelland-Täler, Leuchtenburg Saalestrand sowie die Region Dornburg-Camburg mit der Note 2,5. Geringfügig schlechter bewerteten die Leser die Region Schkölen-Heideland mit einer 2,6. Zur schlechtesten und somit dreckigsten Region im Landkreis wurde die Region Bürgel/Eisenberg gewählt. Die Teilnehmer der Umfrage vergaben insgesamt die Note 3,4.

Besondere Kritik erntete die Kreisstadt. Ein Leser schreibt, in Eisenberg lasse die Sauberkeit zu wünschen übrig. Es gelinge der Stadt weder eigene Grundstücke zu pflegen noch Privatleute dazu anzuhalten. Innerstädtische Bauruinen verschandelten zudem das Stadtbild. Steffen Much, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat, entgegnet, dass Bauruinen, die sich im Bestand der Stadt befunden hätten, zum größten Teil an Privatpersonen verkauft worden seien. Der Zustand von heute werde bald der Vergangenheit angehören. „Bei einzelnen Objekten besteht aber immer noch das Problem der nichtauffindbaren Eigentümer. Hier bietet die Gesetzeslage leider keinen Handlungsspielraum“, so Much.

Der Stadtrat spricht auch ein anderes Problem an: „Wir haben vielfach wieder mit Hundehaufen zu tun.“ Hierbei stelle er fest, dass die Gesellschaft wieder zunehmend von der Devise ausgehe: „Da sind andere verantwortlich“. Dies sei jedoch der falsche Weg. „Es liegt immer an uns selbst, wie wir miteinander und auch in unserem eigenen Umfeld mit Sauberkeit umgehen“, sagt Much.

Nächsten Mittwoch werten wir die Ergebnisse zum Thema Nahverkehr aus.