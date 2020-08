Die schönsten Kaninchen im Elstertal

Silbitz/Caaschwitz. Jungtierschau am Wochenende in Silbitz.

Der Rassekaninchenzuchtverein T533 Caaschwitz und Umgebung lädt am Wochenende zur 18. Elstertal-Jungtierschau ins Kulturhaus in Silbitz ein. An die Schau angeschlossen ist zugleich die Kreisjungtierschau des Kreisverbandes Gera-Greiz, informiert dessen Vorsitzender Carsten Steffes.

Es werden 463 Rassekaninchen zu sehen sein von 73 Ausstellern, darunter zehn Jugendzüchtern. Auch für Unterhaltung für die kleinen Gäste soll gesorgt werden mit einer Hüpfburg und einer Verlosung, so Steffes.

Elstertal-Jungtierschau am Samstag, 22. August von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 23. August von 9 bis 14 Uhr im Kulturhaus Silbitz.