Die „Stallgirls“ werben für den Reitverein Heideland

In puncto Öffentlichkeitsarbeit hat sich der Reitverein Heideland etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Unsere Mitglieder haben sich zu einem heißen und lustigen Shooting getroffen“, sagt Stefan Borzym vom Vorstand des Vereins. Ein Fotograf aus Gera hat vornehmlich die weiblichen Vereinsmitglieder rund um ihr tierisches Hobby in Szene gesetzt, herausgekommen ist der „Stallgirlskalender 2021“, auf den man richtig stolz sei.

„Er geht diese Woche in den Druck und ist dann unter anderem im Hofladen in Etzdorf oder direkt beim Verein erhältlich“, sagt Stefan Borzym. Auf 14 Seiten machen die Pferdefreunde „erotisch angehaucht“, so Borzym, Werbung für den rund 100 Mitglieder starken Verein und ihr Hobby.

Reiterferien haben sich etabliert

Ganz ohne große Werbung hat sich ein weiteres, noch recht neues Angebot des Reitvereins etabliert: die Reiterferien. Große und kleine Pferdefreunde wuseln am Dienstagabend über die Reitanlage in Etzdorf. Elf Kinder von 8 bis 14 Jahren verbringen hier in der ersten Herbstferienwoche ihre Reiterferien. Bereits Mitte September war das Angebot des Vereins ausgebucht.

Die Pferde stehen natürlich im Mittelpunkt, auch wenn unter den Kindern viele Pferdelaien sind. Zeit mit den Tieren verbringen, reiten, sie pflegen und lernen, sie besser zu verstehen – das alles bietet die Ferienfreizeit.

„Anfangs begegnen die Kinder und Jugendlichen den Tieren noch mit Respekt“, weiß Stefan Borzym. Doch nur wenig später sei das Eis zwischen Mensch und Tier gebrochen, und einer unbeschwerten Ferienzeit mit viel frischer Luft aber auch Stallarbeit stehe nichts mehr im Weg. „Es ist cool hier“, befanden die aktuellen Urlauber – ausschließlich Mädchen.

Spenden der Wohnmobil-Reisenden

Rund 200 Euro kosten die Ferientage inklusive Vollverpflegung, sagt Stefan Borzym. „Im Sommer konnten wir auch Heimkindern einen Aufenthalt hier ermöglichen.“ Denn seit Mitte Juli gibt es auf dem Gelände der Reitanlage eine Wiese, die die Vereinsmitglieder als Stellfläche für Wohnmobil-Reisende hergerichtet haben, mit Sitzgruppen und Toilettenanlage. „Der Zuspruch ist groß.“

Als Dank für die Aufenthaltsmöglichkeit inmitten idyllischer Natur füllten Durchreisende und Urlaubsgäste eine aufgestellte Spendenbox reichlich. „Mit diesem Geld haben wir die Ferienfreizeit für die Heimkinder finanziert.“

Eine wunderbare Idee, lobte der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke). Er würde dem Verein bei der Umsetzung weiterer Projekte für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gerne unterstützen, meinte er.

Hippotherapie für Skoliose-Patienten

Am Dienstag übergab er aber zunächst einen 500-Euro-Scheck des Vereins „Alternative 54“, der Diäten-Erhöhungen von Linke-Abgeordneten als Spende an gemeinnützige Projekte in Thüringen weiterreicht. Damit soll die sogenannte Hippotherapie unterstützt werden, die der Reitverein Heideland zusammen mit den Waldkliniken Eisenberg für Skoliose-Patienten anbietet.

Bei Skoliose handelt es sich um eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule. Auf dem Rücken der Pferde könnten die Erkrankten von deren Bewegungen und ihrer Körperwärme profitieren. Auch psychisch wird der Hippotherapie Bedeutung zugemessen. „Wir nutzen dafür spezielle Therapiepferde, die bei uns extra dafür ausgebildet werden“, sagt Stefan Borzym.

Der „Stallgirlskalender 2021“ ist zum Preis von 15 Euro im Hofladen in Etzdorf und direkt beim Reitverein Heideland erhältlich. Ein Kontakt ist über die Facebookseite des Vereins oder via www.reitverein-heideland.de möglich.