Zum Tag der offenen Töpferei in der Töpferei Echt Bürgel Carl Fischer in der Töpferstadt Bürgel: Kerstin Michalik führt das Arbeiten an der Töpferscheibe vor.

Die Töpferscheibe dreht sich weiter

Nur vereinzelt kommen am vergangenen Samstag Besucher zum Tag der offenen Töpferei in Bürgel. „Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Besucher“, kann sich Kerstin Michalik noch gut erinnern. Das Bauhaus-Jahr lockte damals riesige Besucherscharen in die Töpferstadt - und auch in die Keramikwerkstatt von Echt Bürgel Carl Fischer in ihrem Jubiläumsjahr. Am Sonntag hatte die Werkstatt dann kurzfristig geschlossen – vorsorglich wegen der Corona-Pandemie.

Dennoch stand die Töpferscheibe von Kerstin Michalik am Samstag nicht still, während sie einen Deckel mit Knauf nach dem anderen für Dosen abdrehte. Diese Arbeiten will die Töpferin mit Leib und Seele, die seit 40 Jahren im Betrieb arbeitet, möglichst bis zu ihrer Rente tun. Keramikerin Janine Czekalla präsentiert Keramik-Schachfiguren im Rohzustand. Foto: Angelika Munteanu Keramik-Schachbrett für Liebhaber Wegen des Corona-Virus sei es verständlich, dass die Menschen fern bleiben, meinte ihre Kollegin Janine Czekalla. Die junge Keramikerin, die ihr Handwerk einst bei Kahla Porzellan erlernt hatte, präsentierte eine der neusten Kreationen aus der Bürgeler Traditionswerkstatt: Schachfiguren aus Keramik. Frisch gegossen, kamen Bauern, Läufer, Springer, Türme, Könige und Königinnen tonfarben daher. „Wenn sie getrocknet sind, werden sie weiß“, verwies die Keramikerin auf die nächste Stufe der Fertigung. Das Endprodukt war eine Etage tiefer in der Ausstellung zu besichtigen. Ein komplettes Schachbrett mit Figuren in dem für Bürgel typischen, glänzenden Blau-Weiß. „Das Spielbrett herzustellen, ist eine besondere Herausforderung“, erzählte der Geschäftsführer Falk Wächter. Denn beim Fertigen der ebenen Brettfläche bestehe immer wieder die Gefahr, dass sie bricht. Das wertvolle Schachspiel aus Keramik wird künftig kein Massenprodukt aus der Werkstatt Carl Fischer sein. „Das ist echt etwas für Liebhaber und hat auch seinen Preis. Deshalb fertigen wir es nur auf Bestellung an“, sagt der Chef. 20 Keramikherzen für Bürgels Hochzeitspaare im Jahr 2020 Nicht nur für Liebhaber, sondern auch für Liebespaare hat die Werkstatt eine neue Kreation parat: Ein blau-weißes Herz aus Keramik, verziert mit zwei in sich verschlungenen, stilisierten Ringen und der Aufschrift „Hochzeit 2020“. „Das ist eine Sonderanfertigung für die Stadt Bürgel. Davon haben wir 20 Exemplare gefertigt, eines für jede der Hochzeiten, die in diesem Jahr in Bürgel angemeldet sind“, erläutert Falk Wächter. Neben Osterdekoration werden Futternäpfe in Blau-Weiß gefertigt. Foto: Angelika Munteanu Futternäpfe in Bürgeler Blau-Weiß Er führte dann gleich weiter in den benachbarten Produktionsraum. Dort bemalte eine Mitarbeiterin ungebrannte und deshalb noch hellblaue Schüsseln mit weißen Punkten. „Das sind unsere neuen Futternäpfe für Hunde“, erklärte Falk Wächter dazu. Damit sie von den Vierbeinern nicht umgekippt werden können, ist die Form der Näpfe konisch gehalten: Der Durchmesser der Bodenfläche ist größer als der der Öffnung. Nach dem Brennen der Glasur werden die Lieblinge von Frauchen und Herrchen also ganz stilvoll fressen können – aus ihrem Futternapf in echtem Bürgeler Blau-Weiß.