Kolumne Die Tugend aus der Not

Weihnachten ohne Vorfreude im Advent ist undenkbar – auch im Lockdown zur Corona-Pandemie. Nachdem eine um die andere Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt werden musste – im gesamten Landkreis und damit auch in Eisenberg – haben Händler und Kreisstadt sich eine coronataugliche Alternative zum althergebrachten Nachtweihnachtsmarkt einfallen lassen und somit aus der Not eine Tugend gemacht.

Zum Glück dürfen im zweiten Lockdown in diesem Jahr uneingeschränkt alle Händler ihre Ladentüren offen halten. Damit steht zumindest dem Geschenkeeinkauf nichts im Wege. Doch die „EIS-Weihnacht“ – deren Name auf die Stadt und auf kalte Wintertage anspielt – soll im Rahmen des derzeit Zulässigen mehr bieten als den schnöden Tausch von Waren gegen Euro. Mit einigem Erfindungsreichtum der Organisatoren sind mehr Ideen zusammengekommen, als noch vor einigen Wochen zu erwarten waren.

Mit deren Umsetzung kann die Adventszeit in der Eisenberger Shoppingmeile durchaus zu einem Erlebnis für Alt und Jung werden. Was bleibt, ist die bange Hoffnung der Organisatoren, dass es nach dem Novemberende nicht zu noch weiteren Einschränkungen kommt. Dann würde die Vorfreude schnell verfliegen und für das Weihnachtsgeschäft wäre es nach den Einbußen im Frühjahr wohl das Aus.