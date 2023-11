Das Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz.

„Die Wiese“ läuft im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Den letzten von drei Filmen zeigt die Volkshochschule Ende November

Die Volkshochschule Saale-Holzland-Kreis präsentiert in diesem Herbst den letzten von drei Filmen im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz. Schon eine Million Menschen haben den Film im Kino, Fernsehen, Internet und auf zahlreichen Veranstaltungen gesehen. Am Mittwoch, 29. November, 19 Uhr, läuft „Die Wiese“ nun im Holzlandkino.

In den Artenschutzprojekten der Deutschen Wildtier Stiftung geht es um ganz unterschiedliche Tiere: Schreiadler, Rebhuhn, Wildbienen und viele andere. So verschieden diese Arten sind, haben sie doch etwas gemeinsam. Diese und viele andere heimische Arten benötigen einen Lebensraum, der immer seltener wird: artenreiche Wiesen. Der Verlust solcher Biotope aus Wildkräutern, Blumen und Gräsern ist eine Hauptursache für das Verschwinden kleiner und großer Wildtiere.

Einen Lebensraum kennenlernen

Leider ist diese Problematik vielen Menschen unbekannt. Sie sehen die grünen oder durch Löwenzahnblüten gelb getupften Landschaften und bemerken nicht, dass darin etwas fehlt. Das Grünland ist größtenteils ökologisch verarmt. Oftmals besteht es nur noch aus einer Sorte Futtergras. Es sind keine bunten Wiesen mehr, sondern Grasäcker. Das muss sich ändern! Doch um das Problem zu verstehen, müssen Menschen erst einmal den Lebensraum Wiesen kennenlernen.

Jan Hafts Film „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ zeigt die Wiesenbewohner aus ungewöhnlichen Perspektiven und so nah wie nie zuvor. Wir sehen aber auch, was geschieht, wenn Wiesen überdüngt oder umgebrochen werden. Der Eintritt ist frei.