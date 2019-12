Trotz der vielen Arbeit strahlt Horst Walther (rechts) bei der zwölften Rudelsdorfer Scheunenweihnacht auf dem Hof der Familie Walther am vierten Advent in Rudelsdorf.

Rudelsdorf. Bei der Familie Walther in Rudelsdorf wurde am vierten Advent wieder ein Fest gefeiert - und sehr viele Gäste kamen. Doch im kommenden Jahr könnte es ausfallen.

Die zwölfte Scheunenweihnachtsparty in Rudelsdorf könnte auch die letzte sein

Diese Nachricht werden die treuen Besucher der Rudelsdorfer Scheunenweihnacht nicht gern lesen. Möglicherweise war die zwölfte Scheunenweihnacht, die am vierten Advent auf dem Hof der Familie von Horst und Ursula Walther in Rudelsdorf bei Königshofen organisiert wurde, auch die letzte. „Wir stoßen einfach an Grenzen, an körperliche Grenzen, an gesundheitliche“, sagte die Gastgeberin Ursula Walther.

Es begann 2008 und ist heute ein echter Geheimtipp Was im Jahr 2008 ganz zart und vorsichtig begann, hat sich längst zu einem Geheimtipp entwickelt. „Der Hof ist jetzt schon voll. Was soll das werden, wenn es noch dunkler wird. Da könnte es sehr eng werden“, sagte „Ursel“ Walther. Die am 13. Dezember 74 Jahre alt gewordene Frau überspielte ihre gesundheitlichen Wehwehchen nicht nur mit einem Dauer-Lächeln, sondern auch mit vielen Metern, die sie über den Hof zurück legte, um jedem einzelnen Besucher einen schönen Nachmittag zu ermöglichen. Initiatoren und Veranstalter: Ursula und Horst Walther sind jedes Jahr bemüht, den Gästen ein wunderbares Fest zu bereiten. Foto: Jens Henning „Das ist unser Antrieb. Wir haben hier viele ältere Menschen. Die freuen sich schon seit Monaten auf diesen Tag. Sie wissen, dass sie heute ehemalige Kollegen treffen, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Hier können sie ihre Alltagssorgen vergessen. Die Scheune ist beheizt. Auf unserem Hof stehen Heiz-Pilze. Frieren muss bei uns niemand“, sagte Horst Walther. „Es wird von Jahr zu Jahr schwerer“ Der Gastgeber und Traktoren-Fan wird nächstes Jahr 77. „Ich muss meiner Frau Recht geben. Es wird von Jahr zu schwer schwerer, so ein Fest vorzubereiten. Sicherlich haben wir viele Helfer. Es bleibt aber dennoch unglaublich viel Arbeit an uns hängen“, sagte Horst Walther. Sein ganz persönlicher vierter Advent startete früh, sehr früh. Um 6.30 Uhr kam die Lieferung von 400 Brötchen für die Fischbrötchen, für die Roster und die Rostbrätel. „Unsere Scheunenweihnacht hat vor wenigen Minuten offiziell begonnen. Für viele von uns beginnt jetzt die zweite Schicht. Und es wird auch diesmal wieder spät werden. Wir rechnen mit 23 Uhr, bis die letzten Besucher den Heimweg antreten“, sagte der rüstige Senior. Und dann geht für Walther und Co. die Arbeit weiter. „Wir bauen noch die ersten Sachen wieder ab. Am Montag geht es weiter. 2020 wird es wohl keine Scheunenweihnacht geben. „Im Herbst steht bei meiner Ursel eine Operation an. Die schiebst sie schon vor sich her. Und dann wird es wohl Weihnachten kein Fest bei uns geben“, sagte Horst Walther. Der 76-Jährige wirkte bei diesen Worten gar nicht so glücklich. „Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen. Es sieht aber danach aus. Es sei denn, wir lassen uns noch mal überreden“, sagte er.