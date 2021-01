Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises legt Bericht ab

Am Montag, dem 25. Januar, findet um 17 Uhr im Kaisersaal des Landratsamtes in Eisenberg im Schloss die nächste Sitzung des Werkausschusses des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland-Kreis statt. Die Sitzung ist in einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Sitzungsteil unterteilt. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil steht unter anderem der Quartalsbericht für das Quartal 2020. Die geltenden Hygienemaßnahmen im Landratsamt Saale-Holzland-Kreis sind zu beachten. Gemäß der geltenden Landesverordnung besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Gebäuden des Landratsamtes sowie während der gesamten Sitzung. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl für interessierte Bürger kann aufgrund der Begrenzung der gestatteten Anzahl der Teilnehmer im Kaisersaal erfolgen.