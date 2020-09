Nadine Fernandez-Cabello, Ulrike Reinicke und Jeanette Lippold (von links) organisieren seit vielen Jahren den Kinderkleiderbasar in Eisenberg.

Dieses Jahr kein Kleiderbasar in Eisenberg

In Eisenberg wird es in diesem Jahr keinen Kinderkleiderbasar mehr geben. Denn nach der ausgefallenen Frühjahrsveranstaltung im März haben die Organisatorinnen Jeanette Lippold, Ulrike Reinicke und Nadine Fernandez-Cabello auch den für den 12. September in der Stadthalle geplanten Herbst-Basar abgesagt.