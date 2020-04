Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dieses Jahr kein Maibaumsetzen in Saasa

In diesem Jahr findet im Eisenberger Ortsteil Saasa kein Maibaumsetzen statt. Darüber informiert die Pfingstgesellschaft Saasa auf ihrer Facebookseite. „Schweren Herzens müssen auch wir uns der aktuellen Situation stellen und unsere Planungen für dieses Pfingstfest 2020 einstellen“, ist dort zu lesen.

Der „alte“ Maibaum solle nun zunächst „standhaft“ bleiben und über dieses Pfingstfest hinaus im Ort stehen bleiben. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, betont die Pfingstgesellschaft: „Mit einem kräftigen Hauruck, eurer Unterstützung und der Tatenkraft von mehr als einem Jahr werden wir unser Maibaumsetzen nachholen“, heißt es in der Nachricht, die sich an alle Mitglieder, Freunde und Helfer der Pfingstgesellschaft richtet. Wann und in welcher Form die Veranstaltung nachgeholt wird, stehe aber noch nicht fest – „und es wäre auch zu früh, darüber zu entscheiden“.

Während in Saasa also die Absage bereits feststeht, berät sich der Vorstand der Pfingstgesellschaft Friedrichstanneck am Wochenende zum weiteren Vorgehen. Die Tannecker laden seit 25 Jahren am langen Pfingstwochenende zum Maibaumsetzen und dem Bornschlämmen ein.