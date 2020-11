Differenzen über Haushaltsführung in Bürgel

Christian Nitsch, Stadtratsmitglied (ULB) und Amtsvorgänger des aktuellen Bürgeler Bürgermeisters Johann Waschnewski (CDU), übt regelmäßig Kritik an der Haushaltsführung in der Töpferstadt, für die erneut erst im Herbst ein Haushalt feststand. „Man könnte es aus der Not geborene Genialität nennen“, beschreibt Christian Nitsch seine Wahrnehmung der Haushaltsführung seines Nachfolgers.

Die Not entstamme einer unzureichenden Finanzausstattung der Thüringer Kommunen – auch in Bürgel, das sich seit 2015 in der Haushaltskonsolidierung befindet. Die Stichworte hier sind Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage sowie steigende Kosten – etwa für die Kinderbetreuung.

Dadurch entstünden Defizite. „Seit 2016 ist das so“, sagt Nitsch. Vor diesem Hintergrund verweist er auf eine aus seiner Sicht „unübliche“, aber geduldete Form der Haushaltsplanung in Bürgel, die zu einem Teil nur davon lebe, dass jährlich für die Stadt Mittel aus dem Landesausgleichsstock beantragt würden. Seiner Einschätzung nach handele es sich dabei eher um eine Art Hilfstopf für Katastrophenfälle.

Investitionsstau in der Töpferstadt

Wenn der Haushalt erst spät im Jahr aufgestellt werde, bliebe kaum mehr Zeit, das Geld zu investieren. Darin sieht er eine Ursache für einen großen Investitionsstau in Bürgel. Allgemein sagt Christian Nitsch, das Ganze würde nicht funktionieren, wenn es alle Gemeinden so machen würden. Es sei nicht rechtens, würde aber toleriert.

Johann Waschnewski macht aus der Finanzlage Thüringer Kommunen keinen Hehl. Das habe mit im Bundesvergleich geringeren Steuereinnahmen zu tun – aber auch mit gesetzlichen Regelungen im Freistaat. Den Kommunen würden zunehmend Aufgaben übertragen, für die eigentlich Bund oder Land verantwortlich seien, erörtert der Bürgermeister und nennt als ein Beispiel die Kinderbetreuung. „Dieser Umstand würde vom Land bei der Bemessung des kommunalen Finanzausgleichs nicht angemessen berücksichtigt. Das führe dazu, dass viele Kommunen – trotz größter Sparbemühungen – Mehrausgaben nicht vollständig aus eigener Kraft kompensiert bekommen. „Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft weiter auseinander“, so Waschnewski.

Ein Problem sei die Verfahrensdauer

Er nennt Details zur Entwicklung der Zahl der Einwohner und vergleichsweise vielen Geburten in Bürgel und beschreibt, dass die Kreisumlage die Höhe der Schlüsselzuweisungen übersteige. Nitschs Kritik an der Haushaltsführung lässt Waschnewski nicht stehen: „Gemäß § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz können Bedarfszuweisungen an Gemeinden zur Haushaltskonsolidierung gewährt werden, was wir als Stadt Bürgel zur Gesamtdeckung des Haushaltes nutzen, wie andere Gemeinden auch.“ Dazu würden auch Mittel des Landesausgleichsstocks zur Verfügung gestellt. Kritisiert werden könne hingegen die Verfahrensdauer, auf die die Stadt kaum Einfluss habe. Diese führe dazu, dass man nach der vorläufigen Haushaltsführung erst im Herbst einen Haushalt aufstellen könne.

Die Stadt sei bereits während der Amtszeit von Christian Nitsch zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aufgefordert worden. „Wäre die Haushaltskonsolidierung eher genutzt worden, hätten wir heute eine bessere finanzielle Situation“, fügt Waschnewski an.

Mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung bis 2025 hält der Bürgermeister fest: Das Ziel könne man erreichen, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht verschlechtern. Einnahmen habe man steigern können, Ausgaben reduziert. „Ebenso konnte der Schuldenstand von 6.854.662 Euro auf 4.948.422 Euro reduziert werden“, so der Bürgermeister. Den Investitionsstau gelte es, auch mithilfe von Fördermitteln abzubauen.