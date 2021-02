Digitaler Bürgermeisterdialog für nachhaltige Entwicklung

Der Bürgermeisterdialog zur nachhaltigen Kommunalentwicklung in Thüringen vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen fand am 21. Januar 2021 rein digital statt. Einer der Sprecher ist der Schlöbener Bürgermeister Hans-Peter Perschke (links oben).

Seit 2013 organisiert das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen den Bürgermeisterdialog zur nachhaltigen Kommunalentwicklung im Freistaat. In diesem Austauschformat beschäftigen sich rund 25 Bürgermeister parteiübergreifend mit den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung. Einer der Sprecher des Bürgermeisterdialogs ist Hans-Peter Perschke, seines Zeichens Bürgermeister von Schlöben.

Diese Bürgermeister-Dialogrunden finden zweimal im Jahr statt – einmal davon unter Beteiligung von Vertretern der Landesregierung. Ende Januar 2021 war das wieder der Fall und erstmals nahm der Thüringer Innen- und Kommunalminister Georg Maier (SPD) am Bürgermeisterdialog teil. Hinzu kommen sowohl die Oberhäupter großer Städte wie Erfurt oder Jena als auch Bürgermeister aus kleinen Gemeinden wie das Amt Wachsenburg, Werther und eben das Bioenergiedorf Schlöben. Da sich eine so große Teilnehmerrunde in Corona-Zeiten besser digital zusammenfindet, fand der Bürgermeisterdialog als Online-Konferenz statt.

Das sei nicht nur nachhaltiger, sondern „tatsächlich hat sich diese Form der Zusammenkunft für unseren Bürgermeisterdialog als sehr nützlich erwiesen", vermeldet das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. Bürgermeister hätten wenig Zeit, so spare man sich lange Fahrtzeiten zu Treffen. Die meisten Rathäuser der beteiligten Kommunen seien inzwischen einigermaßen gut bis sehr gut mit technischer Infrastruktur ausgestattet. „Das war vor einem Jahr noch nicht der Fall", verweist die Mitteilung auf die Corona-Pandemie als Digitalisierungs-Turbo. Ein ähnliches Fazit zog demnach auch der Innenminister.

Es habe sich eine lebendige und offene Dialogrunde entwickelt. Gesprochen wurde etwa über Löschwasserteiche und Zisternen für Starkregenereignisse. Aber auch grundlegende kommunalrechtliche Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung wurden diskutiert. Angesichts teils riesiger Löcher in den kommunalen Haushalten waren die Kommunalfinanzen ebenso ein wichtiges Thema. Aus solchen Gründen an den Nachhaltigkeitszielen zu sparen, sei allerdings der falsche Weg, schließt die Mitteilung.