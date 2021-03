Digitales Ferienangebot rund ums Hermsdorfer Jugendhaus

Hermsdorf. Vom 29. März bis 1. April gibt es für Ferienkinder täglich Aktivitäten zum Mitmachen.

Mit digitalen Mitmach-Angeboten für Kinder ab zehn Jahre will das Jugendhaus vom 29. März bis 1. April Ferienkindern eine schöne Woche bereiten. Darunter ist unter anderem eine digitale Schnitzeljagd durch Hermsdorf. Dafür, so Leiterin Leevken Timm, müsse man sich die Actionbound-App auf das Smartphone laden und schon kann es losgehen. Wer Fragen dazu hat oder einen Internetzugang zum Herunterladen benötige, könne sich von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr am Jugendhaus einfinden, so Timm. Und auch kreativen Rap selber gestalten, Gaming, Sport und anderes wird täglich von Montag bis Donnerstag in dieser Woche ab 14 Uhr angeboten. Und am Dienstag und Mittwoch, 30./31. März, wird von 10 bis 12 Uhr digital ein Osterkörbchen gebastelt.

Wer es sportlich mag, kann Angebote über Facebook oder Instagram einsehen, weist Leevken Timm hin. Die Freizeitaktivitäten sind vom Jugend-Kompetenzzentrum des Kreises, vom Kreissportbund, dem CVJM, dem Bildungswerk Blitz e.V. und dem Jugendhaus Hermsdorf vorbereitet worden.

Im Internet auf der Homepage des Jugendhauses Hermsdorf ist eine Übersicht über die Angebote sowie Links und Zugänge zu Online-Angeboten zusammengestellt.