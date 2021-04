Diskussion zu Livestream aus dem Kreistag des Saale-Holzlands

Eisenberg. SHK-Justiziar führt datenschutzrechtliche Probleme an.

Ausführlich diskutierte der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises am Mittwoch einen Vorschlag zur Übertragung künftiger Sitzungen des Gremiums via Livestream – und zwar schon ab der Juni-Sitzung. Eingebracht hatte die Beschlussvorlage die Fraktion Linke/Grüne. Man setze sich seit Jahren dafür ein, auf diese Weise mehr Transparenz und Beteiligung zu erreichen und sehe es als gutes Mittel, um Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, hieß es in der Begründung. Wenn man den Kreistag mittels Live-Übertragung in die heimischen Wohnzimmer bringe, mache das Entscheidungen und Debatten für den Bürger nachvollziehbar.

Den Wortmeldungen nach zu urteilen, schienen das alle im Prinzip für eine gute Idee zu halten. Während zum Beispiel Ingo Lippert (SPD) sich ausdrücklich dafür aussprach, schränkte aber Jörg Henke (AfD) ein, er glaube nicht, dass ein solches Angebot auf großes Interesse seitens der Bürger stoßen werde. „Wir müssen solche Angebote schaffen“, sagte Michael Kieslich (CDU) und argumentierte dabei auch mit dem Aspekt der Barrierefreiheit. Das Ganze müsse aber auf einer einwandfreien rechtlichen Grundlage stehen, forderte er im Anschluss an Ausführungen von Justiziar Thomas Kuske, der auf datenschutzrechtliche Probleme hinwies.

Markus Gleichmann (Linke/Grüne) rief den Kreistag zum Handeln statt Abwarten auf, doch ein mehrheitlich gebilligter Änderungsantrag verwandelte den verbindlichen Starttermin des Livestreams im Juni in einen Auftrag an den Landrat, alles Wesentliche ohne konkrete Frist prüfen zu lassen.