Doch kein Co-Working-Space in Eisenberg

Die Vermietung von 800 Quadratmetern Gewerbefläche für einen sogenannten Co-Working-Space in der Greinerstraße 2 in Eisenberg ist geplatzt. Das meldet Eigentümer Siegfried Woll. Offenbar hatte der als Unternehmer auftretende Joost Grund die für den Mietvertrag fällige Kaution nicht bezahlt.

Der „legte Überweisungsquittungen der Sparkasse vom 13. Februar 2020 vor bezüglich der Anweisung der Mietkautionen. Die Zahlungen wurden vom Kreditinstitut nicht ausgeführt.“ Ihm selbst sei glücklicherweise kein großer Schaden entstanden. Er habe Joost Grund bei Vertragsabschluss deutlich gemacht, dass Vorleistungen nur bei Eingang der Kaution in die Wege geleitet würden.

Für den Vermieters des Projekts in Eisenberg auf Tauchstation

Zumindest für Siegfried Woll sei der junge Unternehmer inzwischen nicht mehr erreichbar. „Weder per E-Mail, telefonisch, Whatsapp oder postalisch“, heißt es in einer Mitteilung Wolls. Daher habe man bereits am 20. Februar vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Die per Einschreiben versandte Kündigung sei allerdings als unzustellbar zurückgekommen – wohl weil die Adresse nicht stimmte.

Woll schreibt unserer Redaktion, Grunds Mieterselbstauskünfte seien mit falschen Angaben versehen gewesen, die von ihm geführte Firma habe es seiner Einschätzung nach gar nicht gegeben. Von betrügerischer Absicht ist die Rede. Unserer Redaktion ist zudem bekannt, dass Joost Grund mindestens eine mögliche Mitarbeiterin angesprochen und deren angestrebtes Aufgabenfeld im Verlauf mehrerer Wochen mehrfach grundsätzlich geändert hat.

Idee für erfolgversprechend gehalten

Das sei insofern besonders schade, als dass man das angestrebte Projekt für erfolgversprechend gehalten hatte, so Siegfried Woll. Der Co-Working-Space sollte auf den 800 Quadratmetern mindestens 15 Arbeitsplätze bieten, die junge kleine Unternehmen anmieten können, die noch nicht über eigene Flächen verfügen. Denen sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden, sich zu vernetzen. Wenigstens drei erfolgreiche Projekte dieser Art – wenn auch in größerem Maßstab – gibt es derzeit in Jena.

Grund selbst nahm einen Anruf unserer Redaktion zunächst entgegen und bat um die Möglichkeit zurückzurufen. Bis Redaktionsschluss am Montag blieb der Rückruf jedoch aus. Der junge Mann hatte auch einen Auftritt des Komikers Oliver Pocher in Eisenberg organisieren wollen. Auch darum hatte es Zank gegeben, nachdem bereits Karten verkauft wurden, ohne dass die Stadthalle gebucht war. Hier versuchen andere Akteure in der Stadt, das Vorhaben doch noch zu verwirklichen. Der Ausgang ist offen.