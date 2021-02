Kehrtwende: Doch kein Präsenzunterricht in Eisenach

Die Nachricht überrascht am Sonntag nicht nur alle Eltern, sondern auch Schulleiter, Lehrkräfte und Erzieher an den weiterführenden Eisenacher Schulen, also an Regelschulen und Gymnasien. Corona-Blog: Thüringen gibt Impfstoff an Tschechien ab – Saale-Orla-Kreis und Eisenach schließen Schulen wieder

In der kommenden Woche findet anders als noch am Freitag vom Thüringer Bildungsministerium mitgeteilt doch kein Präsenzunterricht ab Klasse 5 statt. Außer Abschlussklassen und Kindern mit Unterstützungsbedarf sollen in Eisenach keine weiteren Schüler aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Schulleiter wurden nach Informationen unserer Zeitung am Sonntag über das Schulamt Westthüringen telefonisch informiert.

Morgen dürfen aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidung die Klassen aber zunächst in einigen Schulen noch einmal ins Schulgebäude kommen.

Auf der Homepage des Ernst-Abbe-Gymnasiums ist bereits vermeldet, dass die Klassen 5 bis 10 aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen ab 2. März weiter Distanzunterricht haben werden. Für die Klassenstufen 5 und 6 werde ab 2. März wieder Notbetreuung angeboten, informierte Schulleiterin Elke Menzel dort. Das Martin-Luther-Gymnasium hingegen erhielt am Sonntag keine Information, sagte Schulleiter Thomas Giesa auf Anfrage unserer Zeitung.

Am Freitag war von Seiten des Thüringer Kultusministeriums noch erklärt worden, dass am Montag in den meisten Landkreisen Schüler der Sekundarstufe an die Schulen zurückkehren können, und zwar im eingeschränkten Regelbetrieb. Das galt für die fünften und sechsten Klassen. In einigen Regionen wie Eisenach mit einem stabilen Wert unter 100 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sollten weitere Klassenstufen zurückkehren dürfen, hieß es da noch.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes vom Sonntag betrug die 7-Tage-Inzidenz in Eisenach gestern 101,8, im Wartburgkreis 137,8.